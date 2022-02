Cus Genova, weekend denso di appuntamenti per i colori biancorossi

Ritorna in campo il Cus Volley in Serie B nel derby contro lo Zephyr. Weekend intenso per l’atletica cussina tra Campionato Regionale di lanci lunghi a Boissano, Campionati Liguri di corsa campestre a Ronco Scrivia e Campionati Italiani Indoor master ad Ancona. Big match di Serie C Silver per il Cus Basket a Santa Margherita Ligure contro Tigullio. Riprende la Serie A di rugby femminile con le ragazze del Cus impegnate con i Lions Tortona contro il Calvisano.

Pallavolo

Ritorna in campo dopo un lungo stop il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Gli uomini guidati da Guido Costigliolo affronteranno al Palacus gli spezzini di Zephyr in uno dei derby liguri del Girone B. Biancorossi desiderosi di fare punti per allontanarsi dalla zona calda di classifica contro una compagine che attualmente si trova al quinto posto, dieci punti più in su rispetto ai Cussini. Qui risultati e classifica.

Atletica leggera

Sabato è Boissano, nell’entroterra savonese, a ospitare il Campionato Regionale di lanci lunghi, ulteriore occasione per acquisire i minimi di partecipazione per gli italiani di Mariano Comense. In gara l’azzurro Davide Costa, che ha già ottenuto la partecipazione alla prossima rassegna tricolore, e che cerca di allungare la gittata nel martello promesse. Davide parteciperà, inoltre, domenica al raduno azzurro di Tirrenia. A Boissano non può mancare la martellista Ilaria Marasso, mentre nel disco torna a gareggiare l’imperiese Sandra Littardi. Nella gara juniores maschile all’opera Giovanni Petruzzelli, mentre Giordano Musso tenta di conquistare il titolo nel peso e Sofia Intili nel giavellotto promesse.

Domenica a Ronco Scrivia vanno in scena i Campionati Liguri di corsa campestre assoluti e seconda fasce societari. Andrea Ghia rientra in gara nel cross corto assoluto maschile, cross corto anche per Federica Baldini. Gli juniores possono contare, sugli otto chilometri, su Federico Lagomarsino, Emanuele Ferrari e Filippo Scudieri. Sui 5 km gareggiano gli allievi Andrea Ballarino, Gilberto Pisano e Pietro Pugliara.

Ad Ancona, nei Campionati Italiani Indoor master, molti i cussini presenti da questo giovedì a domenica: Luciano Fasce, Laura Boggia, Mauro Panaro, Paolo Macaluso, Alessandro Letizia, Mario Cuccu, Simona Montessoro, Renato Zemma. Domenica, infine, gareggiano a Firenze sui 60 m indoor Dario Fornaca e Francesco Ghio.

Pallacanestro

Tempo di riscatto per il Cus Basket in Serie C Silver. Dopo la battuta d’arresto casalinga contro il Basket Pegli gli uomini di Coach Pansolin saranno impegnati domenica nel big match di Santa Margherita contro il Tigullio di Coach Macchiavello, con i sammargheritesi reduci da sei vittorie consecutive, ovvero la più lunga striscia di vittoria consecutive attualmente attiva. Qui risultati e classifica.

Rugby

Riprende ufficialmente il campionato nazionale di Serie A di rugby femminile. Le ragazze universitarie, aggregate da tutorate ai Lions Tortona, saranno impegnate in casa domenica alle 13:30 contro il Calvisano. Piemontesi attualmente al quarto posto a 14 punti. Qui risultati e classifica.