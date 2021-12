Cus Genova, gli impegni del weekend: i ragazzi del basket sfidano Sestri

Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 tornano in campo le squadre biancorosse. Cus Rugby impegnato al Carlini-Bollesan contro il Cus Torino in Serie A. Sfida casalinga contro il Novi per il Cus Volley in Serie B. Torna in campo in Serie C Silver il Cus Basket contro la Pallacanestro Sestri. Ultimo turno di Coppa Wingfield per il Cus Tennis contro il Tc Pineta di Arenzano.

Rugby

Ritorna il campionato nazionale di Serie A allo Stadio Carlini-Bollesan. Il Cus Rugby affronterà il Cus Torino domenica alle 14.30. Gli uomini di Sandri e Bernardini cercheranno di riscattare la sconfitta subita a Milano lo scorso weekend e di dare seguito ai due risultati positivi precedenti: la vittoria contro VII Torinese e la sconfitta di misura contro il Parabiago. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Nel campionato nazionale di Serie B il Cus Volley si appresta ad affrontare sabato alle 18 al Palacus il Novi. Biancorossi di Guido Costigliolo in ripresa nelle ultime giornate grazie al punto conquistato con Npsg La Spezia, alla vittoria contro la Colombo e al punto sfiorato contro Cirié. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Ritorna in campo il Cus Basket di coach Pansolin dopo il rinvio dell’ultimo turno contro Valpetronio. Biancorossi attesi dall’insidiosa sfida della palestra Tea Benedetti contro la Pallacanestro Sestri di coach Mariotti, in programma domenica alle 18.30. Universitari desiderosi di riprendere la marcia in campionato. Qui risultati e classifica.

Tennis

Domenica alle 10 in via Monte Zovetto ultima sfida del girone di un girone di Coppa Wingfield che attualmente vede il team biancorosso in testa. Gli Universitari affronteranno in casa il Tc Pineta di Arenzano.