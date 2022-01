Cus Genova, Savona amara per i ragazzi dell'hockey

Doppia sconfitta nel concentramento di Serie B Indoor per il Cus Hockey contro Liguria Hc e Savona Hc. Rinviata a inizio febbraio la ripartenza della Serie A di rugby. Rinviata la sfida di Serie B tra Cus Volley e Arti e Mestieri in programma sabato.

Hockey

A circa un mese di distanza dalla partenza il Cus Hockey di Franco Ferrero è tornato in campo nel Campionato Indoor di Serie B. Due sconfitte per i Biancorossi in quel di Savona, condizionati dalle varie assenze. La compagine universitaria si è resa protagonista di una buona prestazione contro il Liguria Hc venendo però sconfitta per 5-3. Differenza nello score causata soprattutto dai quattro goal su corto segnati dagli avversari. Sconfitta per 9-3 nella seconda partita, contro il Savona Hc, più numerosi e più freschi nonché dotati di un alto tasso tecnico. Qui risultati e classifica.

Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha deliberato la sospensione dell’attività fino al 30 gennaio 2022 a causa della situazione covid. «La FIR ha deliberato la sospensione con effetto immediato e sino a domenica 30 gennaio 2022 inclusa», si legge sul comunicato ufficiale, «di tutta l’attività agonistica e non agonistica nazionale ad eccezione del Peroni Top10 e della Coppa Italia». «La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati», si legge, «e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese». Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Il Cus Volley di Guido Costigliolo avrebbe dovuto riprendere sabato alle 18 al Palacus il proprio cammino nel campionato nazionale di Serie B contro Arti e Mestieri. La sfida contro la compagine di Collegno è tuttavia rinviata per la positività di alcuni elementi di entrambe le squadre. Qui risultati e classifica.