Cus Genova: sei biancorossi agli Italiani di atletica, playoff per l'hockey

Nel weekend del 26 e 27 giugno saranno sei i biancorossi impegnati ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera a Rovereto. Cominciano i Playoff Promozione di Cernusco per il Cus Hockey.

Atletica leggera

Nel weekend in programma i Campionati Italiani Assoluti a Rovereto. Sei i Biancorossi impegnati, di cui ben tre junior. Davide Costa nel lancio del martello 'dei grandi', di 7.26 kg, Riccardo Berrino nei 110 hs 'dei grandi' e Giordano Musso nel lancio del peso tra i ragazzi. Tra le ragazze saranno impegnate Eleonora Ferrero nel pentathlon, Federica Baldini nei 1.500 metri e Ilaria Marasso nel lancio del martello. Tra di essi gli junior sono Costa, Berrino e Marasso.

Hockey

Il Cus Genova Hockey sbarca ai Playoff Promozione a Cernusco, i quarti raggiunti nelle ultime cinque stagioni 'intere' disputate, senza considerare dunque la stagione 2019/2020 interrotta a marzo 2020 e mai ripresa. Per i Biancorossi si tratta di una finale inedita sia per le squadre da affrontare che per il format della finale stessa. Girone all'italiana da tre squadre con le due partite che verranno disputate nella giornata di sabato 26. La prima alle 10 contro Hc Riva, squadra trentina che conta su ottime individualità giovanili, oltre che su elementi di esperienza ex Uhc Adige, provenienti dalla Serie A1. Nel primo pomeriggio alle 13.30 poi il secondo impegno di giornata contro la GS Raccomandata (Sicilia). Lo scenario dei playoff sarà il Comunale di Cernusco sul Naviglio, luogo dove i ragazzi di Ferrero già nel 2016 sfiorarono la promozione, sfumata poi all'ultima partita.