Cus Genova: derby nell'hockey, doppio impegno per le squadre del tennis

I ragazzi del tennis sono impegnati in trasferta contro il Golf & Tennis Rapallo, femminile in casa contro il Park Tennis Club. L'Hc Genova è l'avversaria nell'hockey

Sfida di Serie B per il Cus Hockey domenica 11 aprile contro l'Hc Genova. Doppio impegno per il Cus Tennis: maschile in trasferta contro il Golf & Tennis Rapallo, femminile in casa contro il Park Tennis Club.

Hockey

Riparte contro l'Hc Genova il campionato di Serie B per il Cus Hockey di Franco Ferrero. Per i Cussini in forte dubbio Zerbino, vittima di una contrattura la scorsa settimana. Possibile esordio per Liegeois e Campos, due nuovi arrivi in casa biancorossa nonché studenti Erasmus dal Belgio e dalla Spagna. Sfida in programma domenica al Lagaccio alle ore 9.

Tennis

Doppio impegno in Serie C per le due squadre del Cus Tennis. La maschile, reduce dai due successi contro il Tc Sarzana e contro il Valletta Cambiaso, sfiderà in trasferta il Golf & Tennis Rapallo domenica alle 9. Ritorna in campo anche la squadra femminile con il suo secondo impegno in Serie C dopo l'esordio positivo contro il Tc Santa Margherita. Le Biancorosse se la vedranno contro il Park Tennis Club domenica alle 14 nei campi di via Monte Zovetto.