Cus Genova, i risultati del weekend: Davide Costa sesto miglior lancio italiano juniores di sempre

Cominciata la stagione di atletica all'aperto con la ciliegina sulla torta della sesta posizione all time nel lancio del martello juniores da parte di Davide Costa. Successo in Serie B per il Cus Hockey contro l'Hc Genova. Sconfitta in Serie C per la femminile del Cus Tennis contro il Park Tennis Club.

Atletica leggera

Sono cominciate le prime gare per la stagione di atletica all'aperto. Sabato a Boissano ennesima grandiosa prestazione nel lancio del martello juniores da parte di Davide Costa, capace di scagliare l'attrezzo a 71.46 metri, superando così il suo precedente personale di 68.49 metri. Misura che gli vale la sesta posizione nelle graduatorie italiane all time juniores e che costituisce anche il minimo per l'accesso ai Campionati Mondiali Junior. Sempre a Boissano nella stessa specialità ottimo 51.07 metri di Ilaria Marasso, a un soffio dal suo personal best. Nella stessa kermesse Giordano Musso fa registrare un buon 38.75 metri nel lancio del disco. Buona anche la prestazione cronometrica dell'allievo Emanuele Ferrari sui duemila metri piani in 6'01''21. Federica Baldini, infine, si è classificata al quarto posto a Brescia al Meeting Memorial Pettinara sui duemila metri con il tempo di 6'25''27.

Hockey

Nonostante una mattinata complicata domenica in Serie B il Cus Hockey porta a casa una vittoria netta per 4-0 contro i cugini dell'Hc Genova. Primi due quarti dove i Biancorossi creano almeno cinque occasioni da gol con Gualco, Liegeois e Rostorn, non riuscendo però mai andare in gol. Nel terzo quarto Ferrero rivoluziona la squadra e il pressing del Cus trova finalmente i suoi frutti quando Tollini segna su rigore dopo essere stato steso in area di rigore. Da qui si fa leggermente in discesa per i biancorossi che raddoppiano con Campos su uno svarione del portiere gialloblù. Nell'ultima frazione arrivano anche la rete del 3-0 di Liegeois e il colpo del definitivo ko di Rostorn. Nei primi due quarti e nell'ultimo l'Hc Genova ha avuto sì un paio di importanti occasioni da gol e complessivamente si è difeso molto bene, ma non è stato sufficiente per avere la meglio sul Cus Genova.

Tennis

Rinviata a causa delle condizioni meteo la sfida della squadra maschile in trasferta contro il Golf & Tennis Rapallo, mentre regolarmente in campo la femminile contro il Park Tennis Club in via Monte Zovetto. Sconfitta con il risultato di 1-3 per le Biancorosse. Vittoria per 6-0 al terzo set di Marelli contro Piovani, sconfitta di Papalia per 6-4 al terzo set contro Musetti e sconfitta anche per Masé per 6-3 sempre al terzo set contro Gaio. Anche il doppio sorride al Park, con il successo di Bizzarri e Benasso per 10-7 al super tie-break contro Marelli e Masé.

