Cus Genova, in grande spolvero i ragazzi dell'atletica

Due medaglie di bronzo per Marasso e Costa nel lancio del martello under 20 alle finali dei campionati italiani invernali di lanci lunghi a Molfetta. Sconfitta per 3-0 a Santo Stefano Magra per il Cus Volley di coach Mancini nella prima di ritorno del girone A2 di serie B. Rinviata infine la sfida di serie B tra Cus Hockey e squadra riserve del Pistoia Hc.

Atletica leggera

Ottimo bilancio per il Cus Genova alle finali dei campionati italiani invernali di lanci lunghi a Molfetta. Due medaglie di bronzo per marasso e Costa, entrambi allenati da Valter Superina ed entrambe ottenute nel lancio del martello Under 20. Da un lato Ilaria è stata capace di conquistare il podio grazie a un ultimo lancio di 50.95 metri. Dall'altro Davide ha ottenuto il terzo posto con la misura di 64.60 metri nonostante un improvviso infortunio che ne ha influenzato la prestazione. Buona prestazione a Molfetta anche da parte di Sofia Intili, allenata da Francesco Caciuttolo e settima nel lancio del giavellotto con la misura di 36.38 metri. Dominio di Federica Baldini nella seconda fase dei Campionati Regionali di Cross Corto femminile a Ronco Scrivia. Podio per due terzi biancorosso grazie anche al terzo posto della cussina Luisa Pareto. Per quanto riguarda gli altri risultati di Ronco, terzo posto per Emanuele Ferrari nella categoria allievi e quarto posto per Filippo Scudieri nella categoria juniores. La squadra juniores maschile conquista così la terza posizione della classifica a squadre. Buona prova per Giorgia Crovetti tra le juniores e buon settimo posto nella 10 km senior di Andrea Morando.

Pallavolo

Comincia con una sconfitta per il Cus Genova Volley la fase di ritorno del girone A2 di serie B. La squadra di coach Mancini torna da Santo Stefano Magra a mani vuote, cedendo in tre set nel derby contro lo Zephyr Valdimagra, sconfitto all'andata al tie-break per 3-2. Nel primo set, dopo una partenza decisa dei padroni di casa, i biancorossi rientrano in partita a metà parziale, cedendo solamente ai vantaggi per 27-25. Il secondo set, molto combattuto, vede nuovamente gli spezzini imporsi, sempre nel finale, anche grazie ad alcune imprecisioni dei Galletti. Ultimo e decisivo set in mano ai padroni di casa fin dall’inizio. Sergio Poggio top scorer dei Cussini con 14 punti.

Zephyr Valdimagra-Cus Genova Volley 3-0 (27-25, 25-21, 25-20)

Hockey

Rinviata la sfida di serie B tra il Cus Genova Hockey di Franco Ferrero e la squadra riserve del Pistoia Hc a causa di restrizioni dovute all'emergenza sanitaria nella città toscana. Una sfida non valida per la classifica ma che sarebbe comunque stata utile per mettere minuti nelle gambe ed avvicinarsi allo stato di forma ottimale.