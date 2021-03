Cus Genova, quinto posto per Federica Baldini ai Campionati Italiani Assoluti di Cross

Nel weekend pareggio per il Cus Hockey per 1-1 contro il Genova Hockey 1980. Eliminata la tennista Miriana Marelli al Torneo Open Isola Virginia di Biandronno

Ottimo quinto posto per Federica Baldini ai Campionati Italiani Assoluti di Cross di Campi Bisenzio. Pareggio per il Cus Hockey per 1-1 contro il Genova Hockey 1980. Si ferma in semifinale la tennista Miriana Marelli al Torneo Open Isola Virginia di Biandronno. Rinviato il derby di Serie B tra il Cus Volley e la Colombo Genova di Serie B di pallavolo.

Atletica leggera

Brillante quinto posto nel cross corto per Federica Baldini ai Campionati Italiani Assoluti di Cross di Campi Bisenzio, ultimo appuntamento della stagione invernale. L’atleta biancorossa, nativa di Pietrasanta, conferma dunque l’ottimo momento di forma. Circa due settimane fa aveva dominato la seconda fase dei Campionati Regionali di Cross Corto a Ronco Scrivia.

Hockey

Buon punto per il Cus Hockey di Franco Ferrero nella partita di domenica contro il Genova Hockey 1980. Avversari maggiormente pericolosi nelle prime due frazioni anche grazie alla presenza di tre giocatori argentini e due egiziani. Biancorossi vicini al gol due volte con Tollini su azioni di contropiede. L’intensità delle prime due frazioni si fa sentire e dopo alcuni tiri pericolosi ottimamente neutralizzati da Enrico Zero gli avversari passano in vantaggio su corto con Sabbarese che indovina l’angolo nonostante il tentato salvataggio di Boretti sulla linea.

La partita scende di ritmo e sugli sviluppi di un corner lungo il Cus trova il pareggio grazie a capitan Tollini, bravo a sfruttare un assist di Schirru sugli sviluppi di un corner lungo. Dopo il pareggio ottenuto in inferiorità numerica gli Universitari restano addirittura in nove per tre minuti a causa dei due gialli rimediati da Khan e Tollini. Ne consegue un forcing finale degli ospiti, che ottengono anche due corti negli ultimissimi minuti, entrambi neutralizzati dalla difesa. Il risultato finale è quindi di 1-1. Una sfida che porta i Cussini a due punti in attesa del ricorso in merito alla penalizzazione di due lunghezze ricevuta per non aver disputato la partita contro il Pistoia a causa della zona rossa varata la sera prima del match.

CUS GENOVA HOCKEY vs GENOVA HOCKEY 1980 1-1

Tennis

Si ferma in semifinale l’avventura di Miriana Marelli al Torneo Open Isola Virginia di Biandronno, nel varesino. Nel penultimo turno del tabellone è arrivata una sconfitta al tie-break per 6-4 3-6 5-10 contro Selishta Liriza, tennista di categoria 2.7. Ottimo percorso comunque per l’atleta impegnata nella Serie C femminile con i colori biancorossi.

Pallavolo

Rinviato il derby tra la Colombo Genova e il Cus Volley di Nando Mancini del Girone A2 di Serie B. Decisivo il protocollo anti covid, applicato per una questione di prevenzione legata al gruppo squadra avversario.