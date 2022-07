Cus Genova, migliore prestazione ligure stagionale per Federica Baldini nei cinquemila

Super prestazione di Baldini al Challenge di Fiorano Modenese. Doppia delegazione biancorossa tra il Meeting del Cinquantennale di Genova e la prima prova del Meeting High Speed League di Donnas, in Valle d'Aosta.

Sabato 2 giugno tre biancorossi prendono parte al Meeting del Cinquantennale dell'Alba Docilia a Villa Gentile: in pista Davide Costa nel martello, Ilaria Marasso nel martello e Giordano Musso nel peso. Per quanto riguarda il Meeting High Speed League, per la precisione la sua prima prima, importante la spedizione cussina in gara domenica a Donnas, nell'aostano: Camilla Rebora (100/200), Aurora Vescio (100), Giovanni Tubelli (100), Federico Lama (400), Luca Ferro (400) e Maddalena Artesi (400).

Infine, nella giornata di mercoledì 29 giugno Federica Baldini ha vinto i 5.000 del Challenge di Fiorano Modenese in 17'14"88, record personale e al momento migliore prestazione ligure stagionale.