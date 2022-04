Cus Genova, weekend ricco di appuntamenti

Sfida casalinga per il Cus Rugby in Serie A contro i Centurioni. Prima squadra maschile del Cus Volley impegnata in Serie B in trasferta a Chieri, prima squadra femminile in Serie D in casa contro Serteco. Cus Basket in Serie C Silver ospite del MY Basket al PalaDonBosco. Weekend impegnativo per il Cus Tennis tra Serie C e Serie D1. Una trentina i Cussini iscritti al Meeting Regionale Boissano Spring di sabato nel savonese. Al Golf Club Genova – Sant’Anna la gara del Campionato Sociale della Cus Golf Academy.

Rugby

Nella giornata di domenica alle 16:30 torna allo Stadio Carlini-Bollesan il Cus Rugby. Nel campionato nazionale di Serie A gli uomini di Sandri e Bernardini affronteranno i Centurioni, attualmente quinti a 19 punti di distanza dai Biancorossi, situati all’ottavo posto. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Impegno in trasferta nel campionato nazionale di Serie B per il Cus Volley. Ragazzi di Guido Costigliolo impegnati domenica alle 17 al PalaFenera contro il Chieri, attualmente sesto a sette lunghezze di distanza dai Biancorossi. Louza e compagni sono reduci dal successo interno contro il Sant’Anna, mentre il Chieri dalla vittoria a Genova contro la Colombo Volley. Qui risultati e classifica. Per quanto riguarda la femminile, impegnata in Serie D, le ragazze di Riccardo Serra affronteranno Serteco in casa domenica alle 20:30 per proseguire la splendida marcia di cui si sono rese protagoniste. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Seconda sfida della seconda fase di Serie C Silver per il Cus Basket. Ragazzi di Coach Pansolin impegnati domenica alle 18:00 al PalaDonBosco contro il My Basket Genova di Coach Brovia. Sono dieci i punti di distanza tra le due compagini nel Girone A della Post Season, con i Biancorossi pronti a dare battaglia per mantenere questo distacco invariato. Qui risultati e classifica.

Tennis

Ritornano in campo le due prime squadre del Cus Tennis. Da un lato la maschile sarà impegnata domenica mattina in casa contro il Bogliasco, terza partita del girone di Serie C dopo due in trasferta in cui Metti e compagni hanno raccolto un pareggio e una vittoria. Seconda sfida di Serie C, prima fuori casa, per le Biancorosse nella difficile trasferta di Lavagna. Sfida chiave, invece, per le ragazze della Serie D1, impegnate a Sarzana con in palio punti decisivi per il passaggio del turno.

Atletica

Una trentina i Cussini iscritti al Meeting Regionale Boissano Spring di sabato a Boissano, nel savonese. L’azzurro Davide Costa inizia la stagione outdoor con l’obiettivo, nel martello, di guadagnarsi la qualificazione ai Giochi del Mediterraneo U23. Nell’analoga gara femminile l’attenzione va a Ilaria Marasso. Riccardo Berrino, ostacolista di valore nazionale, sarà impegnato sulle distanze spurie degli 80 e 250 m. Attesa sempre su 80 e 250 m l’allieva Emma Barnieri. La coetanea Aurora Vescio gareggia sugli 80 m, così come anche Elisa Lugli. Completano il gruppo dei partecipanti Dario Fornaca (80 e 250), Andrea Milanolo (80) e l’allieva Maddalena Artesi (600). Domenica invece saranno molti i Cussini presenti al Memorial Bruzzone di atletica a Cogoleto. In gara dagli Esordienti ai Cadetti, tutti accomunati nel ricordo di Benito Bruzzone, giudice FIDAL nonché anima del Cffs, mancato all’affetto dei suoi cari circa due anni fa.

Golf

Domenica sul percorso del Golf Club Genova – Sant’Anna andrà in scena la gara del nostro Campionato Sociale, il cui vincitori conclusivi, maschili e femminili, avranno in dono una bicicletta elettrica. Una gara, quella di domenica, che consisterà in una singola stableford a tre categorie.