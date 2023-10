Cus Genova: nel weekend in campo le squadre di volley, basket e rugby

Esordio in Serie B per i ragazzi del Cus Rugby a Rho. Sfida casalinga per il Cus Basket contro Arona. Terza sfida di Coppa Liguria per i ragazzi del Cus Volley, impegnati contro Admo Lavagna. Tre biancorossi ai Campionati Italiano Cadetti su Pista di Caorle.

Rugby

Esordio ufficiale per la prima squadra maschile del Cus Rugby in Serie B. Squadra molto giovane quella biancorossa, guidata da Andrew Robb in panchina, pronta alla prima stagionale nel Girone 1 contro il Rugby Rho allo stadio Molinello. Sfida in programma domenica alle ore 15.30.

Basket

Esordio casalingo per il Cus Basket in Serie C Unica. Dopo la prima sfida di un campionato fuori regione a distanza di nove anni dall'ultima volta gli Universitari di coach Pansolin sono attesi dall'esordio casalingo contro l'Arona Basket, sabato alle 18.45 al Palacus. Biancorossi corsari contro Reba Basket lo scorso weekend, mentre gli aronesi hanno superato in casa Area Pro 2020. La sfida sarà trasmessa sul canale YouTube della Polisportiva Cus Genova.

Volley

Domenica la terza e decisiva sfida per la prima squadra maschile nel Girone C di Coppa Liguria. Ragazzi di Fabrizio Schembri a caccia del passaggio del turno contro l'Admo Lavagna al Palacus, domenica alle 19. Biancorossi reduci da due successi per 3-0 nelle prime due sfide contro Volley Colombiera e Amis Chiavari.

Atletica

Nel weekend a Caorle, nel veneziano, sono in programma i Campionati Italiani Cadetti su Pista con la presenza qualificata di tre cussini: Andrea Bossi sui 1.200 metri siepi, Marco Corsini nei 300 hs e Matteo Stegagnini nel pentahlon.