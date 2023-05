Cus Genova: sfide decisive nel weekend tra basket, volley e gli assoluti di atletica

Weekend decisivo per i ragazzi del Cus Volley in Serie B, penultima fatica di Serie D per le ragazze. Cominciano le semifinali Playoff di Serie C Silver. Campionati societari assoluti nel weekend a Villa Gentile, nei quali saranno impegnate le formazioni maschile e femminile.

Volley

Ultima di campionato per i ragazzi del Cus Volley nel campionato nazionale di serie B. Finale-thrilling per i biancorossi, attesi dalla trasferta contro Canottieri Ongina, sabato alle 18 al Palasport Edison di Monticelli d'Ongina, nel piacentino. Ragazzi di Guido Costigliolo costretti a fare risultato per scongiurare il pericolo Playout e, ancor peggio, il pericolo retrocessione. Attualmente ottavi, gli Universitari si trovano a pari punti rispetto a Chieri '76 e Sant'Anna Tomcar, ma un punto avanti rispetto al Valdimagra Volley, undicesima e virtualmente ai Playout insieme proprio a Sant'Anna. Saranno infatti tre le retrocessioni dirette, con Playout tra la quartultima e la quintultima.

Sempre sabato le ragazze della Serie D, allenate da Riccardo Serra, sfideranno alle 17 l'Albisola Pallavolo presso la palestra delle Trincee di Savona, penultima sfida del girone classificazione prima del recupero del Palacus di lunedì contro il Volare Volley alle 20.30.

Basket

Il Cus Basket di coach Pansolin si accinge a disputare la sua decima semifinale consecutiva tra Serie C e Coppa del Centenario, un traguardo importante nel panorama cestistico ligure. Biancorossi attesi da gara-1 alle 18 di sabato contro il Tigullio Sport Team di coach Macchiavello. Una compagine, quella sammargheritese, che ha strappato il secondo posto in regular season ai danni proprio degli universitari, terzi per differenza canestri negli scontri diretti. Tutto pronto, dunque, per le semifinali regionali di Serie C Silver.

Atletica

Appuntamento cardine, sabato e domenica, per l'atletica del Cus Genova a Villa Gentile, dove sono in programma i Campionati societari assoluti. Il team biancorosso allestito da Marco Mura schiera diversi azzurri come Davide Costa (martello), Chiara Smeraldo (triplo e 4x100) e Riccardo Berrino, che oltre ai suoi 110 ostacoli sarà in gara anche nei 400 con barriere. In gara atleti di livello nazionale come Ilaria Marasso e Eleonora Lintas (martello), Giordano Musso (peso), Maddalena Artesi (800) e Sofia Intili (giavellotto).

Il Cus potrà contare anche sulla gioventù e l'entusiasmo di Pietro Calcagno (1.500), Martina Campani (alto), Martina Cipollini (peso), Dario Fornaca (400), Emma Barnieri (100 hs) e Francesca Guastalli (400 hs). L'obiettivo a lungo termine è quello, per entrambe le formazioni, maschile e femminile, di accedere alle finali nazionali di serie B.