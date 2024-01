Cus Genova, tornano in campo le squadre di basket e hockey

Trasferta di Serie C Unica per il Cus Basket contro Arona Basket. Ultimo concentramento di Serie B Indoor per il Cus Hockey, in programma al Palacus.

Basket

Ricomincia la Serie C Unica per il Cus Genova Basket. Biancorossi di coach Pansolin attesi dalla sfida di sabato alle 21 nel novarese, contro l'Arona Basket. Sono 22 i punti in classifica, grazie ai quali gli Universitari hanno conquistato il titolo di campioni d'inverno nel Girone B. Quarti in classifica gli aronesi, con record di 8-4.

Hockey

Terzo e ultimo concentramento nel Girone B di Serie B Indoor per il Cus Genova Hockey. Protagonista di questa giornata di sfide Palacus, con gli Universitari di Franco Ferrero impegnati in due sfide, rispettivamente alle 11 contro l'Hc Genova e alle 15 contro l'Hc Superba. Fin qui sono quattro le sconfitte raccolte dai biancorossi, il cui vero obiettivo rimane la Serie B Prato al via tra qualche mese.