Cus Genova, nel weekend in campo basket, rugby e volley

Cus Rugby impegnato in Serie A al Carlini-Bollesan contro il Rugby Milano. Prima squadra maschile del Cus Volley impegnata contro il Novi in Serie B, femminile in trasferta contro l'Albaro Volley in Serie D. Impegnato in casa il Cus Basket capolista contro il My Basket in Serie C Silver.

Rugby

Ancora fermo a zero punti il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Nel weekend gli universitari andranno a caccia dei primi punti contro il Rugby Milano alle 14.30 allo Stadio Carlini-Bollesan, con i milanesi al nono posto a sei punti dai genovesi.

Volley

A caccia di continuità la prima squadra maschile del Cus Volley, impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo reduci dalla brillante vittoria contro la Pvl Cirié e impegnata sabato al Palasport di Novi Ligure contro l'As Novi, attualmente undicesimo a un solo punto dalla compagine biancorossa. Alla ricerca della prima vittoria la prima squadra femminile del Cus Volley, con le ragazze di Riccardo Serra avversarie dell'Albaro Volley nella giornata di sabato alle 21 presso la palestra dell'istituto Nautico San Giorgio.

Basket

Magic moment per il Cus Basket. Ragazzi di Coach Pansolin in testa alla classifica di Serie C Silver insieme alla Pallacanestro Sestri, entrambe reduci da cinque vittorie in altrettanti partite. Domenica alle 19 al Palacus i biancorossi sfideranno il My Basket Genova di Coach Innocenti, compagine reduce dalla sconfitta nella sfida proprio contro i sestresi.