Cus Genova, impegni decisivi per le squadre biancorosse

Sfida casalinga in Serie A per il Cus Rugby contro l'Amatori Rugby Alghero. Doppio impegno per il Cus Volley: ragazzi in Serie B contro il Novi Pallavolo, ragazze in Serie D contro la Pro Recco Pallavolo. Trasferta contro la Pallacanestro Vado in Serie C Silver per il Cus Basket. Allenamento e presentazione delle tre prime squadre del Cus Tennis presso la sede di via Monte Zovetto.

Rugby

Importante sfida salvezza allo stadio Carlini-Bollesan per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Snook e Bernardini affronteranno se la vedranno domenica 5 marzo alle 14 con l’Amatori Rugby Alghero, compagine situata a 14 punti dagli Universitari, attualmente ultimi nel Girone 1 di Serie A, sorpassati nell’ultimo weekend dal Recco di una lunghezza. Impegno in trasferta domenica alle 11 per le Biancorosse del Cus Rugby, impegnate da “tutorate” con i Lions Tortona. Al Bicocca Stadium le tortonesi, terze nel Girone 1, sfideranno il Cus Milano Rugby, penultimo in classifica.

Volley

Sfida salvezza anche per la prima squadra maschile del Cus Volley, impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo avversari del Novi Pallavolo al Palacus sabato alle 18. Universitari reduci dalla brillante vittoria contro la Pvl Cirié e a quattro lunghezze dalla zona retrocessione, aperta proprio dal Novi all’undicesimo posto. Impegno fuori casa invece per la prima squadra femminile nel Girone B di Serie D. Le ragazze di Riccardo Serra affronteranno sabato alle 20 la Pro Recco Pallavolo presso la tensostruttura di via Vecchia Vastata. Avversarie fanalino di coda del girone, Biancorosse invece al settimo posto.

Basket

Impegno al Geodetico per il Cus Basket in Serie C Silver. Universitari avversari della Pallacanestro Vado in Serie C Silver, con il recupero contro il Cogoleto Basket in programma martedì sera. Doppia sfida importante per i Biancorossi di coach Pansolin, attualmente secondi in questa fase finale di stagione regolare grazie al successo nell’ultimo turno contro il Tigullio Sport Team.

Tennis

Sabato di presentazioni in via Monte Zovetto. In vista della partenza dei campionati di Serie C la sezione tennistica degli Universitari radunerà per una sessione di allenamento la squadra maschile e le due squadre femminili, con presentazione prevista per le 12.30 proprio presso i campi in Green Set della sede. Occasione, dunque, per conoscere anche i due nuovi arrivati tra i Biancorossi: Stefano Reitano e Federico Luzzo.