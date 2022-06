Cus Genova, i ragazzi dell'atletica tra Mondovì e Firenze

Sabato e domenica cussini sulla pista fiorentina in occasione del Challenge Nazionale, importante occasione di realizzare i minimi di ammissione per gli Assoluti o quantomeno di migliorarsi. Tra i Biancorossi gli iscritti sono Davide Costa (martello), Ilaria Marasso (martello), Riccardo Berrino (110 hs), Federica Baldini (1500), Giordano Musso (peso) e Eleonora Ferrero (eptathlon).

A giugno impazzano le riunioni outdoor. Nella giornata di ieri nel Meeting di Primavera a Mondovì l’allieva Maddalena Artesi chiude al 12° posto gli 800 metri in 2'18"13 realizzando il record personale nella gara vinta dall’azzurra Eleonora Vandi in 2'06"44. Un bel passo in avanti per l’atleta allenata da Andrea Simonazzi, prima della sua categoria nella riunione piemontese. Nei 400 terza della categoria allieve Camilla Rebora con 1'00"08, tempo assai vicino al personale. Nei 3000 uomini Pietro Calcagno è stato quarto Junior con 9'18"93, record personale. Negli 800 uomini Luca Ferro è dodicesimo con 1'57"79.