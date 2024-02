Cus Genova, sfide importanti per i biancorossi nel weekend

Sfida casalinga per la prima squadra maschile del Cus Rugby in Serie B contro il Rugby Rho. Sfida a Biella per il Cus Basket contro Teens Basket in Serie C Unica. Big match in Serie C per la prima maschile del Cus Volley contro il Volley Finale, sfida di Serie D contro Normac Vgp per la prima femminile. Prima prova regionale del Campionato Italiano Invernale di Lanci a La Spezia, con delegazione biancorossa impegnata.

Rugby

Voglia di riscatto in casa Cus Genova Rugby. In campo la prima squadra maschile, diretta da Simon Jones, avversaria domenica del Rugby Rho allo Stadio Carlini-Bollesan nel campionato nazionale di Serie B. Sfida importante per i Biancorossi, reduci dalla sconfitta contro l’Ivrea Rugby e intenzionati a replicare la prestazione messa in campo contro il Rugby Lecco, seconda nel girone, contro la quale è stato sfiorato il colpo in trasferta due giornate fa. Rhodensi sesti nel Girone 1, a sole tre lunghezze di distanza dagli Universitari, settimi. La sfida sarà trasmessa sul Canale YouTube ufficiale del CUS Genova.

Basket

Obiettivo rilancio per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Dopo tre sconfitte consecutive, maturate contro Arona Basket, San Mauro Basket e Cestistica Pinerolo, i ragazzi di coach Pansolin sono a caccia della vittoria contro Teens Basket Biella. Referto rosa che manca dall’ultimo turno prima di Natale, con i Biancorossi che sono scivolati al secondo posto del Girone B dietro a Cus Torino Basket e Don Bosco Crocetta. Sfida in programma al PalaBiella domenica alle 18.

Pallavolo

Doppia sfida per il Cus Genova Volley nel weekend. Per quanto riguarda la prima squadra maschile, impegnata in Serie C, i ragazzi di Fabrizio "Billy" Schembri sono attesi dalla sfida interna di sabato al PalaCUS contro il Volley Finale alle 18:00. Universitari fin qui protagonisti di un cammino praticamente netto, caratterizzato da tutte vittorie e solo due set concessi, ma avversari della sorpresa fin qui del campionato, terza della classe con 21 punti all’attivo. In campo in Serie D anche la prima squadra femminile, diretta da Tiziano Caponi, avversaria della Normac Vgp sabato alle 21:00 alla Palestra Gramsci di Sestri Ponente. Sfida in cui le giovanissime Universitarie cercano il rilancio contro l’attuale sesta della classe a quota 13 punti, nove in più rispetto alle Biancorosse.

Atletica

Nella giornata di sabato prima prova regionale del Campionato Italiano Invernale di Lanci. Ambiziosa la delegazione biancorossa presente in quel di La Spezia, con capofila Giordano Musso nel getto del peso, reduce da due weekend da record: dapprima il suo PB Indoor di 16.16 ottenuto a Marina di Carrara, poi il suo PB assoluto di 16.55 settimana scorsa, a soli 7 cm dallo storico record ligure di Marco Noli.

Oltre a Musso saranno presenti altri atleti di caratura nazionale alla rassegna spezzina: nel lancio del martello gareggeranno Eleonora Lintas tra le Juniores e Ilaria Marasso tra le Promesse, mentre tra gli Allievi farà il suo debutto stagionale Tommaso Mondello, atleta biancorosso laureatosi campione italiano Cadetti a Caorle a ottobre. Presente nel weekend anche Sofia Intili, pronta a gareggiare nel lancio del giavellotto.