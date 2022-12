Cus Genova, i ragazzi del basket sfidano la capolista

Recupero di Serie A per il CUS Rugby in trasferta contro il VII Rugby Torino. Sfida esterna sia per i ragazzi del CUS Volley contro il Chieri in Serie B, sia per le ragazze in Serie D contro l’AVIS Casarza. Big match di Serie C Silver al PalaCUS tra il CUS Basket e la capolista Pallacanestro Sestri. Impegno in Coppa Raffo e Coppa 2.7 per il CUS Tennis.

RUGBY. Recupero della settimana giornata del campionato nazionale di Serie A nel weekend per il CUS Rugby. Gli uomini di Francesco Bernardini saranno ospiti domenica alle 14:30 del VII Rugby Torino. Piemontesi attualmente al settimo posto nel Girone 1, a otto punti di distanza dai Biancorossi.

VOLLEY. Sfida esterna per la prima squadra del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Galletti di Guido Costigliolo impegnati sabato alle 20:30 al PalaFenera di Chieri contro i padroni di casa del Chieri ’76 Volley. Biancorossi attualmente dodicesimi e reduci dalla vittoria nel derby ligure contro lo Zephyr, mentre i piemontesi a pari punti e reduci dalla vittoria esterna contro l’Albisola. Impegno esterno anche per la prima squadra femminile in Serie D, con le Universitarie attese dalla sfida contro l’AVIS Casarza Ligure all’Istituto De André di Casarza Ligure sabato alle 20:30. Biancorosse di Riccardo Serra desiderose di bissare il primo successo in campionato, ottenuto contro la Pro Recco Volley contro una compagine situata a due punti di distanza in classifica nel Girone B.

BASKET. Big match in programma nel weekend per il CUS Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin impegnati nel weekend contro la capolista Pallacanestro Sestri al PalaCUS alle 18:45. Biancorossi reduci dalla sconfitta esterna contro la Virtus Genova, sestresi invece dal turno di riposo e ancora imbattuti in campionato. La sfida sarà trasmessa live sulla Pagina Facebook della polisportiva grazie alla partnership con ASEF.

TENNIS. Domenica impegnate due squadre del CUS Tennis. Da un lato in Coppa 2.7 è prevista la quarta partita del girone, in questo caso in trasferta contro il CT Pieve Ligure, con i Biancorossi ancora imbattuti. Infine, comincia la fase a eliminazione diretta della Coppa Raffo, con gli Universitari impegnati domenica in casa contro il TC Pegli negli ottavi di finale.