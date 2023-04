Cus Genova, ultima sfida stagionale per i ragazzi del rugby

Ultimo impegno stagionale per il Cus Rugby in Serie A contro il Biella Rugby. Derby ligure casalingo per i ragazzi del Cus Volley contro l’Albisola Pallavolo in Serie B, sfida interna per le ragazze contro il Cogovalle in Serie D. Quattro impegni per le prime squadre del Cus Tennis tra Serie C e Serie D1.

Rugby

Ultima sfida stagionale per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Francesco Bernardini saranno impegnati allo Stadio del Rugby contro il Biella Rugby nella penultima del Girone 1 contro una compagine che risiede attualmente all’ottavo posto. Universitari a caccia di punti salvezza per evitare l’ultimo posto, che vale la retrocessione diretta e attualmente ricoperto dal Recco, però a pari punti rispetto ai Biancorossi e non a riposo nell’ultima giornata, a differenza del Cus.

Volley

Penultima di campionato casalinga per i ragazzi del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Derby ligure al Palacus sabato alle 21 contro l’Albisola Pallavolo, ultima della classe e già retrocessa. Biancorossi a caccia di punti importanti per la salvezza nel Girone A, nel contesto di una classifica che vede gli Universitari all’ottavo posto, il Chieri ’76 al nono, Valdimagra Volley al decimo e Sant’Anna all’undicesimo e prima della zona retrocessione, tutte a 28 punti. Sfida casalinga anche per la prima squadra femminile, impegnata nel Girone Classificazione di Serie D domenica al Palacus alle 18 contro Cogovalle.

Tennis

Impegnate tutte e quattro le prime squadre del Cus Tennis nel weekend. La prima squadra maschile affronterà domenica alle 9 in trasferta il Tc Bogliasco, così come sarà impegnata in trasferta anche la Squadra B femminile sempre domenica ma alle 14:30 contro il TC Biancorosso Carcare. Sfida casalinga in via Monte Zovetto per la squadra A femminile, avversaria di La Tennis domenica dalle 14:30. Infine, impegno esterno sabato per la squadra di Serie D1 maschile, avversaria del TC Lavagna a partire dalle 14.