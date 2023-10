Cus Genova, esordio per i ragazzi della pallavolo

Prima squadra maschile del Cus Rugby avversaria del Rugby Bergamo allo stadio Carlini-Bollesan, prima femminile all'esordio in Serie A contro il Rugby Parabiago in trasferta. Sfida casalinga in Serie C Unica per il Cus Basket contro Teens Basket Biella. Esordio per la prima maschile del Cus Volley contro Sabazia Savona e seconda di campionato in Serie D per la prima femminile contro la Normac Vgp.

Rugby

Doppio impegno per il Cus Genova Rugby nel weekend. Da un lato la prima squadra maschile, diretta da Simon Jones, che cercherà di riscattare la sconfitta di Piacenza in Serie A affrontando il Rugby Bergamo, domenica alle 14.30 allo stadio Carlini-Bollesan. Fin qui nel Girone 1 due vittorie contro il Rho e il Varese, e una sconfitta contro i piacentini. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Cus Genova.

Esordio in campionato, invece, per la prima squadra femminile in Serie A. Domenica alle 14.30 le ragazze di Domenico Grassotti affronteranno il Rugby Parabiago allo stadio Venegoni-Marazzini. Nuova avventura per la squadra biancorossa, la cui rosa è frutto della collaborazione con più realtà della regione.

Basket

Quinta di campionato in Serie C Unica per il Cus Genova Basket. Ragazzi di coach Pansolin attualmente in testa alla classifica grazie alle vittorie contro Reba, Arona, San Mauro e Pinerolo. Biancorossi a caccia, dunque, del sesto sigillo nel Girone B contro il Teen Basket Biella. Piemontesi allenati da Luca Garri, cestista classe '82 dalla lunga carriera in Serie A, nonché Medaglia d'Argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Appuntamento a sabato alle 18 al Palacus.

Pallavolo

Doppio appuntamento pallavolistico per il Cus Genova Volley. Dopo le tre vittorie contro Volley Colombiera, Amis Chiavari e Admo Lavagna arriva l'esordio per la prima squadra maschile, diretta da Fabrizio Schembri. Avversaria di giornata sarà Sabazia Savona, sabato alle 21 al Palacus. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Cus Genova.

Sempre al Palacus, domenica alle 20.30, la seconda del Girone B di Serie D per la prima squadra femminile. Le ragazze di Tiziano Caponi sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro la corazzata Tigullio Sport Team. In viale Gambaro arriva la Normac Vgp, reduce dalla vittoria per 3-2 contro la Genova Volley.