Cus Genova, nel weekend riflettori su atletica e tennis

Biancorossi dell'atletica impegnati sia ai Campionati Regionali Individuali di Villa Gentile sia al Meeting Brixia di Bressanone. Semifinale di ritorno di Serie C per il Cus Tennis contro il Tc Sanremo.

Atletica

Sabato e domenica a Villa Gentile tradizionale appuntamento con i Campionati Regionali Individuali che vedranno in pole position azzurri e campioni nazionali universitari come Davide Costa (martello), Giordano Musso (peso), Ilaria Marasso (martello) e Sofia Intili (giavellotto). Nei 200 e 400 risultano iscritti Dario Fornaca, Elisa Lugli nei 100, Giuditta Ponsicchi nei 200 e 400, Maddalena Artesi sui 1500, Francesca De Biasi sui 400 hs. Emanuele Ferrari gareggia su 5000 e 3000 st.

Diversi allievi saranno impegnati domenica nel Meeting Brixia di Bressanone per rappresentative regionali e internazionali, per esempio il Bayern Monaco. In gara Emma Barnieri (100 e 4x100), Camilla Rebora (200), Mattia Rivetta (Triplo), Matilde Cipollini (peso) e Irene Aprile (giavellotto).

Tennis

Semifinale di ritorno di Serie C domenica in via Monte Zovetto per il team maschile del Cus Genova. Contro il Tc Sanremo i Biancorossi sono chiamati all'impresa, dovendo infatti ribaltare il 6-0 patito in terra matuziana lo scorso weekend. In palio nel doppio confronto il pass per la fase interregionale.