Il Cus Rugby riparte da Parma, nel weekend in campo anche basket e volley

Riprende il campionato di Serie A per il Cus Rugby, impegnato a Parma. Cus Basket avversario dell’Auxilium Basket al Palacus in Serie C Silver. Prima prova dei Campionati di Lanci Lunghi per quanto riguarda il Cus Atletica. Sfida contro il Santa Sabina per il Cus Volley in Serie D.

Rugby

Riprende il campionato nazionale di Serie A per i ragazzi del Cus Rugby. Biancorossi, diretti da Ian Snook e Francesco Bernardini, avversari del Rugby Parma domenica alle 14:15. Sfida importante per la lotta salvezza nel Girone A, con i Biancorossi alla famelica ricerca di punti per avvicinare le squadre meglio posizionate e per tenere a distanza i “cugini” del Recco. In campo anche le ragazze biancorosse, impegnate da “tutorate” con i Lions Tortona. Impegno domenica alle 14:30 contro i Centurioni Rugby al Campo dei Pini, autentico scontro diretto per il secondo posto nel Girone 1: le due squadre si trovano appaiate a quota 20 punti.

Pallacanestro

Impegno casalingo per il Cus Basket nel weekend. Ragazzi di Coach Pansolin alla ricerca della forma migliore dopo la ripresa del campionato e reduci da due vittorie in altrettante partite, rispettivamente contro Ardita Juventus e Basket Loano. Avversaria di giornata sarà l’Auxilium Basket, una delle compagini più in forma della Serie C Silver, avversaria degli Universitari questo sabato al Palacus. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla Pagina Facebook della Polisportiva CUS Genova.

Atletica leggera

Nella giornata di domenica a La Spezia è in programma la prima prova dei Campionati di Lanci Lunghi con i migliori specialisti cussini in gara. Davide Costa, già in forma a Lucca, cerca ulteriori conferme in vista dei prossimi Campionati Assoluti nel martello. Esordio dell’anno all’aperto per Ilaria Marasso sempre nel martello, mentre nella stessa gara gareggiano anche Eleonora Lintas e il giovane Tommaso Mondello. Infine, Sofia Intili all’esordio nel giavellotto.

Volley

Prova di maturità per la prima squadra femminile del Cus Volley, impegnata domenica alle 20 alla palestra Se.Di di via Maggio contro il Santa Sabina. Le ragazze di Riccardo Serra, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, se la vedranno domenica contro la compagine che attualmente occupa il secondo posto del Girone B di Serie D.