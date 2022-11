Cus Genova, tempo di derby ligure per la prima squadra maschile di volley

Torna in campo il Cus Rugby al Carlini-Bollesan contro I Centurioni in Serie A. Derby ligure per i ragazzi del Cus Volley in Serie B contro lo Zephyr Valdimagra, sfida casalinga per le ragazze in Serie D contro la Pro Recco Pallavolo. Trasferta contro la Virtus Genova per il Cus Basket in Serie C Silver. Doppio impegno di Coppa Raffo e Coppa 2.7 per le squadre del Cus Tennis.

Rugby

Ritorna in campo il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Francesco Bernardini, reduci dalla prima vittoria in campionato, ottenuta allo stadio Carlini-Bollesan contro il Rugby Milano, affronteranno domenica alle 14.30 sempre tra le mura amiche I Centurioni, quarti della classe a quota 22 punti. Impegno casalingo, sempre domenica ma alle 11.30, per le Biancorosse del Cus Rugby, impegnate da tutorate con i Lions Tortona. La compagine piemontese se la vedrà con il Cus Milano Rugby, attuale terza forza del Girone 1.

Volley

Tempo di derby ligure per la prima squadra maschile del Cus Volley, impegnata nel Girone A del campionato nazionale di Serie B. Gli Universitari di Guido Costigliolo affronteranno al Palacus lo Zephyr Valdimagra nella giornata di sabato alle 18. Biancorossi reduci dalla sconfitta di Alba e attualmente dodicesimi, proprio a quattro punti di distanza dagli spezzini, decimi in graduatoria. Sfida casalinga anche per la prima squadra femminile di Riccardo Grasso, avversaria della Pro Recco Pallavolo al Palacus domenica alle 20, con le recchesi attuale fanalino di coda del Girone B di Serie D.

Basket

Trasferta domenicale per il Cus Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin reduci dalla convincente vittoria casalinga contro la Pallacanestro Vado al Palacus, riscattando così la prima sconfitta in campionato. Nella palestra di via Allende alle 19 i biancorossi se la vedranno con la Virtus Genova di Coach Caorsi, penultima in classifica ma rinforzatasi nelle ultime settimane.

Tennis

Terminata la Coppa Corradi, weekend di Coppa Raffo e Coppa 2.7 per le squadre del Cus Tennis. Biancorossi della Raffo impegnati domenica mattina in trasferta contro il Tennis Chiavari, sfida che sancirà il primo o il secondo posto nel girone. Biancorossi della 2.7 avversari invece in casa del Tc Bogliasco nella terza sfida, con i Cussini reduci da due vittorie nelle prime altrettante sfide.