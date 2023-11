Cus Genova: ragazzi del rugby in cerca di riscatto e gli altri impegni del weekend

Sfida in trasferta per il Cus Genova Rugby contro il Cus Milano in Serie B. Derby di Serie C Unica per il Cus Basket contro il My Basket al Palafigoi. Doppio impegno per il Cus Volley: prima maschile in Serie C contro Volley Colombiera, prima femminile in D contro Volleyscrivia, entrambe in trasferta.

Rugby

Grande voglia di riscatto per la prima squadra maschile del Cus Genova Rugby in Serie B. I ragazzi di Simon Jones e Andrew Robb affronteranno il Cus Milano Rugby in trasferta, domenica alle 14.40 allo stadio Giurati del capoluogo lombardo. Scontro diretto visto il solo punto di distanza tra le due compagini, con gli Universitari desiderosi di rifarsi dopo la sconfitta contro il Rugby Cernusco allo stadio Carlini-Bollesan. Giornata di riposo, invece, in Serie A per la prima squadra femminile di Domenica Grassotti.

Basket

Tempo di derby in casa Cus Genova Basket. Dopo le otto vittorie consecutive in Serie C Unica, l'ultima delle quali nello scontro al vertice contro Don Bosco Crocetta, gli Universitari si accingono ad affrontare la stracittadina del Girone B contro il My Basket Genova, domenica alle 18. Una sfida tra due compagini che nella passata stagione di Serie C Silver si sono fermate entrambe in semifinale Playoff, a un passo dalla finale. È dal 2005 che mancava un derby a Genova in un campionato interregionale di Serie C.

Pallavolo

Quinta giornata di Serie C per la prima squadra maschile del Cus Genova Volley. Avversaria di giornata, sabato alle 21 ad Ameglia, sarà Volley Colombiera Sarzana Project nel rematch della sfida di Coppa Liguria per i ragazzi di Fabrizio 'Billy' Schembri, conquistata con un secco 3-0. Universitari attualmente a punteggio pieno e con la giornata di riposo del girone già passata, mentre i sarzanesi sono reduci da quattro sconfitte nelle prime quattro sfide. Entusiasmo nella prima squadra femminile dopo la prima vittoria stagionale, ottenuta in rimonta lo scorso weekend contro l'Audax Quinto. Le ragazze di Tiziano Caponi affronteranno sabato al Palasport di Busalla il Volleyscrivia, settimo sopra le Universitarie di sole quattro lunghezze nel Girone B di Serie D.