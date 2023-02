Cus Genova, big match nel basket con Tigullio

Impegno fuori casa per il Cus Rugby contro Rugby Noceto in Serie A. Ragazzi del Cus Volley contro la Pvl Cirié in Serie B, ragazze contro il Lunezia Volley in Serie D. Big match di Serie C Silver tra il Cus Basket e il Tigullio Sport Team. Campionati Italiani Invernali di lanci lunghi a Rieti e Cross Internazionale ad Ala dei Sardi per l'atletica biancorossa.

Rugby

Dopo l’ottima prestazione contro il Rugby Parabiago il Cus Rugby è impegnato in trasferta nel campionato nazionale di Serie B. Gli uomini di Snook e Bernardini saranno avversari del Rugby Noceto allo Stadio Capra domenica alle 14:30. Gialloverdi, secondi della classe a 45 punti, mentre i Biancorossi sono a caccia di punti salvezza.

Volley

Impegno fuori casa nel campionato nazionale di Serie B per la prima squadra maschile del Cus Volley. Ragazzi di Guido Costigliolo avversari della Pvl Cirié all’Istituto D’Oria sabato alle 18:30, contro una compagine che attualmente risiede al quarto posto in classifica. Biancorossi in zona salvezza, a due punti dalla zona retrocessione. Sfida casalinga invece per la prima squadra femminile in Serie D. Le ragazze di Riccardo Serra riceveranno il Lunezia Volley al Palacus domenica alle 20.

Basket

Voglia di riscatto per il Cus Basket in Serie C Silver. Dopo due sconfitte consecutive, patite contro Basket Pegli e My Basket Genova, i Biancorossi affronteranno il Tigullio Sport Team sabato alle 18:45. Una sfida, quella del Palacus, dal forte sapore di spareggio per il secondo posto in Regular Season.

Atletica leggera

Sabato a Rieti si disputeranno i Campionati Italiani Invernali di lanci lunghi con l’azzurro Davide Costa nel martello, attualmente primo nelle graduatorie stagionali italiane nella categoria Promesse e quinto Assoluto, e Ilaria Marasso, sempre nel martello, terza nella categoria Promesse e settima Assoluta. Gli allievi di Valter Superina sono in grado di lottare per posizioni le prime posizioni.

Domenica ad Ala dei Sardi, nel sassarese, si disputa il Cross Internazionale. Per l’occasione è stata creata una selezione ligure dove hanno trovato spazio Pietro Calcagno, campione Junior di specialità, e Andrea Ballarino fra gli Allievi.