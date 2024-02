Cus Genova, è tempo di derby per i ragazzi del basket

Sfida esterna contro il Rugby Bergamo per la prima squadra maschile del Cus Rugby. Derby di Genova in Serie C Unica per il Cus Basket contro il My Basket Genova. Ilaria Marasso agli Italiani Invernali Assoluti di Lanci a Mariano Comense e ricco weekend di cross per il Cus Atletica.

Rugby

In campo la prima squadra maschile del Cus Genova Rugby nel weekend. Sfida esterna nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B per gli Universitari, avversari del Rugby Bergamo allo Stadio Sghirlanzoni, domenica alle 14:30. Bergamaschi, superati all'andata allo Stadio Carlini-Bollesan, attualmente al terzo posto a quota 50 punti. Al settimo posto i biancorossi di Andrew Robb, situati a 23 punti di distanza.

Basket

È tempo di derby di Genova in Serie C Unica. Sabato alle 18.45 è infatti prevista la stracittadina tra il Cus Genova Basket e il My Basket Genova. Da un lato i Biancorossi, sicuri di raggiungere matematicamente almeno il terzo posto nel Girone B, mentre dall'altro i biancoblù, attualmente al quinto posto in classifica. All'andata fu il My a causare la prima sconfitta in campionato per i biancorossi. La sfida sarà trasmessa sul Canale YouTube ufficiale del Cus Genova.

Atletica

Nel weekend Ilaria Marasso sarà impegnata ai Campionati Italiani Invernali Assoluti di Lanci a Mariano Comense. Atleta che due settimane fa era impegnata alla seconda prova del Campionato Regionale Lanci Lunghi a Villa Gentile, in cui ha conquistato il primo posto tra le Promesse.

Domenica è in programma anche il Cross di Ala dei Sardi, nel sassarese. Diego Duregato e Andrea Bossi saranno in gara tra gli Allievi, così come sarà in gara una folta spedizione biancorossa a Ronco Scrivia, dove nel weekend verrà disputato il Campionato Societario e Individuale Provinciale di cross.