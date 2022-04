Cus Genova, weekend ricco di appuntamenti: rinviati i campionati alla Fontanassa

Trasferta contro il Cus Torino per il Cus Rugby in Serie A. Ultima di Serie B per il Cus Volley contro l’Alto Canavese. Scontro diretto per il Cus Hockey contro l’Hc Savona in Serie B. Campionati Regionali Universitari su pista alla Fontanassa con una folta delegazione biancorossa. Sfida di Serie C Silver tra Cus Basket e Basket Pegli in trasferta. Sfida casalinga contro il Tc Pietra Ligure per la prima squadra maschile del Cus Tennis.

Rugby

Impegno in trasferta per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Uomini di Sandri e Bernardini attesi dalla sfida contro il Cus Torino, capolista del girone a 67 punti. Dall’altra parte i Biancorossi, attualmente ottavi. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Ultima di campionato per il Cus Volley in Serie B. La nostra prima squadra maschile affronterà l’Alto Canavese al Palacus, con i Biancorossi che hanno già conquistato un’altra splendida salvezza sotto la guida di Guido Costigliolo. Qui risultati e classifica.

Hockey

Ritorna in campo il Cus Hockey in Serie B. Scontro diretto importantissimo questo lunedì alle 9 per i ragazzi di Franco Ferrero, impegnati al Campo Arnaldi contro l’Hc Savona. Scontro diretto per il primo posto del girone, attualmente occupato dai savonesi. Qui risultati e classifica.

Atletica

I Campionati Regionali Universitari sono stati rinviati a data da destinarsi a causa delle previsioni meteorologiche avverse per la giornata di sabato 23 aprile. La riunione è intitolata alla memoria di Roberto Benvenuti, indimenticato segretario del Cus Genova. Iscritti sui 100 metri maschili Dario Fornaca e l’azzurro di ostacoli Riccardo Berrino, con Fornaca che poi bisserà con i 400. Nei 3000 al via il campione ligure dei diecimila metri Emanuele Ferrari. Nel peso altra occasione agonistica per Giordano Musso. Nei 100 donne iscritte Elisa Lugli, Francesca Guastalli e l’allieva Aurora Vescio.

Pallacanestro

Quarta fatica del girone A di Serie C Silver per il Cus Basket. Contro il Basket Pegli di Coach Costa al PalaCorradi di Arenzano i ragazzi di coach Pansolin, secondi nel girone, cercheranno di rifarsi dopo la sconfitta contro la capolista Tigullio subita al Palacus. Qui risultati e classifica.

Tennis

Torna il tennis biancorosso nel weekend. La nostra prima squadra maschile sarà impegnata in Serie C in casa, presso i campi della sede di via Monte Zovetto, nella giornata di domenica alle 09:00 contro il Tc Pietra Ligure.