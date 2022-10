Cus Genova, impegni casalinghi per basket e rugby

Impegno casalingo in Serie A contro il Rugby Noceto per il Cus Rugby. Prima squadra maschile del Cus Volley ospite dell’Alto Canavese in Serie B, prima femminile dell’Audax Quinto in Serie D. Cus Basket impegnato in casa in Serie C Silver contro il Cogoleto Basket.

RUGBY. Terza sfida stagionale per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Uomini di Sandri e Bernardini desiderosi di riscattare le due sconfitte patite all’esordio contro il Rugby Parma e alla seconda contro il Rugby Parabiago. Avversario di giornata allo Stadio Carlini-Bollesan, domenica alle 15:30, sarà il Rugby Noceto, partito forte nel Girone 1 e attualmente secondo della classe.

VOLLEY. Prima squadra maschile del Cus Volley attesa da un test in trasferta nel Girone A del campionato nazionale di Serie B. Galletti di Guido Costigliolo avversari, infatti, dell’Alto Canavese a Cuorgné, nel torinese, contro una compagine che attualmente risiede al secondo posto in classifica. Sabato alle 18 al PalaSport Città di Cuorgné i Biancorossi cercheranno di sbloccarsi in classifica. Alla ricerca di riscatto la nostra prima squadra femminile, impegnata nel Girone B di Serie D. Le giovani biancorosse di Riccardo Serra saranno ospiti dell’Audax Quinto nella giornata di sabato alle 19:30.

BASKET. Nella giornata di sabato il Cus Basket riceverà al Palacus alle 18:45 il Cogoleto Basket. Gli uomini di Coach Pansolin, in testa alla classifica della Serie C Silver insieme alla Pallacanestro Sestri a punteggio pieno, affronteranno una delle squadre che meglio ha figurato in questo avvio di stagione. Una compagine, diretta da Coach Robello, molto giovane e fermatasi nell’ultima giornata proprio contro i sestresi.