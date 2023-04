Cus Genova, derby salvezza nel rugby contro Recco

Derby ligure per il Cus Rugby in Serie A contro il Recco. Altro derby ligure per il Cus Volley in Serie B contro Npsg La Spezia. Gara-2 dei quarti di finale Playoff contro la Pallacanestro Vado per il Cus Basket. Sabato i Campionati Liguri Universitari di atletica leggera su pista presso il complesso polisportivo Giulio Ottolia di Savona. Triplo impegno per il Cus Tennis in Serie C. Seconda di Serie B per il Cus Hockey contro l'Hc Savona.

Rugby

Domenica alle 15.30 allo stadio Carlini-Bollesan è in programma la partita dell'anno per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Francesco Bernardini affronteranno il Recco in un derby salvezza di enorme importanza, in cui i biancorossi sono costretti a vincere per tentare l'aggancio in classifica e conquistare punti salvezza. Una 'classiche' della palla ovale ligure più importanti degli ultimi anni. La sfida sarà trasmessa sulla pagina Facebook della polisportiva grazie al supporto di Asef, partner del Cus Genova.

Volley

Sfida importante in chiave salvezza per la prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi impegnati sabato alle 18 al Palacus contro Npsg La Spezia in un derby ligure, che mette in palio importanti punti salvezza per i Galletti, reduci dalla sconfitta contro Volley Parella Torino e attualmente undicesimi, a un solo punto dalla zona salvezza.

Basket

Tempo di gara-2 nel Friday Night di pallacanestro. Il Cus Basket di coach Pansolin affronterà in trasferta questa sera la Pallacanestro Vado nella seconda sfida della serie, alla ricerca della vittoria chi proietterebbe i biancorossi in semifinale contro la vincente tra Basket Pegli e Tigullio Sport Team. Capitan Dufour e compagni cercheranno di limitare la verve dei giovanissimi vadesi, il cui roster è impegnato su più fronti, anche in ambito giovanile.

Atletica

Nella giornata di sabato vanno in scena nel complesso polisportivo Giulio Ottolia di Savona i Campionati Liguri Universitari di atletica leggera su pista, classico appuntamento della stagione outdoor. Un complesso che tra poco meno di un mese vivrà il grande giorno del Meeting Internazionale Città di Savona.

Tra i possibili protagonisti sicuramente Chiara Smeraldo, l'azzurrina di Taggia all'esordio all'aperto nel lungo dopo la convincente vittoria al Meeting di Montecarlo e alla ricerca di una prima verifica in una gara, che, da anni, la vede al top in Italia. Giordano Musso è atteso con misure interessanti nel getto del peso, mentre Dario Fornaca ha il migliore accredito nei 400. Il velocista prenderà parte anche ai 100 con i giovani Giovanni Tubelli e Lorenzo Gimelli. Iscritti nei 1.500, invece, Andrea Ballarino e Pietro Calcagno, attualmente in stato di ottima forma.

Per quanto riguarda il femminile, invece, l'intramontabile Elisa Lugli è iscritta sui 100 con la forte F40 Simona Montessoro. Nel giro di pista iscritte le giovani speranza Camilla Rebora, Linda Migliorisi e Maddalena Artesi, mentre nel peso anche Martina Cipollini.

Tennis

Triplo impegno per il Cus Tennis nel weekend di Serie C. Per quanto riguarda la maschile le racchette biancorosse sfideranno domenica a partire dalle 9 il Ct Spezia presso i campi della sede di via Monte Zovetto. Nel pomeriggio, sempre in sede, la squadra B femminile se la vedrà contro la Taggese Tennis, mentre la squadra A sarà l'unica impegnata in trasferta, precisamente contro il Tc Genova.

Hockey

Voglia di riscatto in casa Cus Hockey in Serie B. Il campionato è cominciato al Campo Arnaldi durante lo scorso weekend, con i giovanissimi biancorossi sconfitti per 1-5 dall'Hc Genova. Domenica in programma la seconda giornata contro l'Hc Savona in trasferta per i ragazzi di mister Ferrero.