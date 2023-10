Cus Genova, inizia la stagione anche per le ragazze della pallavolo

Scontro al vertice per il Cus Rugby in Serie B. Sfida casalinga per il Cus Basket contro Cestistica Pinerolo in Serie C Unica. Prima di Serie D per le ragazze del Cus Volley contro il Tigullio Sport Team. Spedizione biancorossa ai Campionati Regionali Individuali su Pista Ragazzi e Ragazze.

Rugby

Trasferta in programma per i ragazzi del Cus Genova Rugby in Serie B. Ragazzi di Andrew Robbs e Simon Jones impegnati allo Stadio Beltrametti di Piacenza domenica alle 15.30 contro il Piacenza Rugby. Scontro al vertice della classifica del Girone 1 con i piacentini al primo posto a 10 punti, seguiti dagli Universitari a un punto di distanza.

Basket

Quarta di Serie C Unica per il Cus Genova Basket: sabato al Palacus alle 18.45 gli Universitari riceveranno Cestistica Pinerolo. Biancorossi di coach Pansolin reduci da tre vittorie di fila contro Reba Basket, Arona Basket e Basket San Mauro, e attualmente in testa alla classifica del Girone B insieme al Cus Torino Basket.

Pallavolo

Comincia la stagione delle ragazze del Cus Genova Volley in Serie D. Biancorosse, allenate da Tiziano Caponi, avversarie sabato alle 18.30 al PalaSport di Santa Margherita Ligure contro il Tigullio Sport Team. Esordio, dunque, per le Universitarie nel Girone B di Serie D.

Atletica

Nella giornata di domenica il Cus Genova porterà una ventina di giovanissimi atleti a Imperia in occasione dei Campionati Regionali Individuali su Pista Ragazzi e Ragazze, ovvero U14. Ultimo appuntamento dell'intensa stagione 2023 per il Cus Genova Atletica.