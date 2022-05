Cus Genova: playoff di basket, sfida da dentro-fuori

Sfida da dentro-fuori per il Cus Basket ai Playoff di Serie C Silver contro Next Step Academy. Semifinale d’andata in Serie C per il Cus Tennis contro il Tc Sanremo. Delegazione maschile e femminile impegnata ai Campionati Nazionali Universitari di Cassino 2022. Ultima di Serie B per il Cus Hockey contro il Genova 1980 Legends.

Pallacanestro

Sfida dentro-fuori per il Cus Basket ai Playoff di Serie C Silver. Gli uomini di coach Pansolin, qualificatisi per la semifinale, hanno l’obbligo di riscattare la sconfitta del Palacarrino contro Next Step Rapallo al Palacus nella giornata di sabato alle 18:45. In caso di vittoria biancorossa si andrà a gara-3 nella serata di lunedì, tornando a Chiavari. In caso di sconfitta i rapallesi conquisteranno la finale e il campionato degli Universitari sarà concluso. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla pagina ufficiale del Cus Genova. Qui risultati e classifica.

Tennis

Ultimo atto stagionale per la squadra maschile del Cus Tennis, impegnata nella semifinale Playoff di Serie C contro il Tc Sanremo. Metti e compagni sono attesi da quello che è a tutti gli effetti l’ultimo atto, spareggio de facto per la fase nazionale in quanto le vincenti di entrambe le semifinali staccheranno il pass per la fase successiva. La sfida d’andata è in programma questa domenica in trasferta, con ritorno tra una settimana. Doppio confronto in cui i Matuziani partono favoriti ma in cui i Biancorossi cercheranno di mettere quanto più in difficoltà gli avversari.

Atletica

Sabato e domenica tradizionale appuntamento a Cassino, nel frosinate, con i Campionati Nazionali Universitari su pista. Non manca, come ogni anno, la selezione dell'Ateneo genovese con le punte di diamante Davide Costa e Ilaria Marasso nei lanci e Ilaria Accame e Anabel Vitale nello sprint e nei 100 ostacoli. Ecco la squadra maschile: Luca Biancardi (100-200), Dario Fornaca (400), Luca Ferro (800), Simone Luminoso (alto), Giordano Musso (peso-disco), Davide Costa (martello), Francesco Valentini (giavellotto), Mattia Braggio (5 km marcia). Qui invece la squadra femminile: Elisa Lugli (100-200), Ilaria Accame (200-400), Giuditta Ponsicchi (400), Anabel Vitale (100 hs), Francesca Guastalli (100 hs-400 hs), Ilaria Marasso (martello).

Hockey

Ultima di campionato nel Girone C di Serie B per il Cus Hockey. Svanito il sogno spareggi per la Serie A/2, i ragazzi di Franco Ferrero affronteranno domenica alle 9 al Campo Arnaldi il Genova 1980 Legends, attualmente secondo nel girone ma fuori classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla pagina ufficiale del Cus Genova. Qui risultati e classifica.