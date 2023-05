Cus Genova, sfida dell'anno per i ragazzi della pallavolo

Ritorno dei Playout di Serie B per i ragazzi del Cus Volley. Campionati Liguri Assoluti di atletica su pista a Boissano. Tris di sfide per il Cus Tennis tra Serie C e Serie D1.

Volley

Sabato 20 maggio al Palacus la sfida dell'anno per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo obbligati a vincere, concedendo al massimo un set, per provare a ribaltare al Golden Set la sconfitta dell'andata dei Playout del Girone A contro Sant'Anna Tomcar. Al Palaburgo la sfida è stata equilibratissima in ogni parziale, con i piemontesi che sono usciti vittoriosi per 3-0. In palio la salvezza in Serie B, con retrocessione in caso contrario.

Atletica

Sabato e domenica Boissano ospita i Campionati Liguri Assoluti di atletica su pista con diversi Cussini in grado di competere per il primato regionale individuali. In primis gli Azzurri come Davide Costa nel martello, Riccardo Berrino, che questa volta compete nei 400 ostacoli, e il giovane Gabriele Avagnina nell’alto. Fra le donne invece la martellista Ilaria Marasso, la pesista Marta Cipollini, la giavellottista Sofia Intili. Nei 400 iscritte Camilla Rebora e Linda Migliorisi, mentre nell’analoga gara maschile al via Dario Fornaca. Nei 1500 donne attesa la prova dell’emergente Maddalena Artesi, nei 200 gareggia il giovane Giovanni Tubelli. Attesi anche i quartetti maschili e femminili delle 4x100 e 4x400.

Tennis

Tris di impegni per le tre prime squadre del Cus Tennis. Ritornano in campo i ragazzi della Serie C, impegnati nei quarti di finale regionali contro il Play Tennis Pieve in trasferta domenica alle 9. Le ragazze della Squadra "A", sempre in Serie C, affronteranno presso i campi di casa di via Monte Zovetto il Ct Lavagna in semifinale. Infine, i ragazzi della D1 affronteranno in casa domenica alle 10 il Tc Finale nella sfida d’andata della finale regionale.