Cus Genova, gli impegni dei biancorossi nel weekend

Doppia sfida per il Cus Rugby: prima femminile in Serie A contro Lions Tortona, prima maschile in Serie B contro Ivrea Rugby. Impegno esterno per il Cus Basket in Serie C Unica contro Cestistica Pinerolo. Sfida esterna contro Amis Chiavari per la prima maschile del Cus Volley in Serie C, impegno interno contro la capolista Tigullio Sport Team in Serie D. Tornano in pista Musso nel getto del peso a Marina di Carrara e Avagnina nell'alto a Carrara, esordio a Miramas per Smeraldo nel triplo. Finale di Coppa Bonici per il Cus Tennis contro il Tc Albaro.

Rugby

Doppio impegno per il Cus Genova Rugby nel weekend. Da un lato la prima squadra femminile, impegnata nel campionato nazionale di Serie A, riceverà allo stadio Carlini Bollesan le Lions Tortona domenica alle 14:30. Sfida importante per il cammino delle biancorosse, guidate da Domenico Grassotti, contro una compagine ferma ancora a zero punti nel Girone 1, a differenza dei quattro conquistati dalle Universitarie. La sfida sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube ufficiale del Cus Genova.

Per quanto riguarda la prima squadra maschile, impegnata nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B, la sfida è prevista sempre per domenica alle 14:30 ma fuori casa presso il campo Diego Santi contro l'Ivrea Rugby. Biancorossi reduci dal brillante pari contro il Rugby Lecco e attualmente al sesto posto, a otto lunghezze di distanza dai piemontesi, terzultimi del girone.

Basket

Impegno in trasferta per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Ragazzi di coach Pansolin avversari della Cestistica Pinerolo sabato alle 21. Biancorossi secondi nel Girone B ma reduci dalle due sconfitte contro Arona e San Mauro, che hanno allontanato il primo posto difeso dal Cus Torino Basket, a quattro lunghezze di distanza. Pinerolesi sesta forza del girone con record di 6-8, a differenza dall’11-3 degli Universitari.

Pallavolo

Entrambe impegnate le prime squadre del Cus Genova Volley. Ragazzi di Fabrizio "Billy" Schembri attesi dalla sfida del PalaAcquarone di sabato alle 18 contro l’Amis Chiavari, ultima della classe in Serie C, ancora a zero punti. Biancorossi reduci dalla vittoria nel big match contro l’Admo Lavagna e lanciati al primo posto, a due punti dalla seconda ma con una partita in meno. Sfida ostica quella che attende le ragazze di Tiziano Caponi nel Girone B di Serie D, avversarie della capolista Tigullio Sport Team al Palacus domenica alle 18. Universitarie decime nel girone con due vittorie e sette sconfitte all’attivo.

Atletica

Di nuovo in pista Giordano Musso, reduce dal suo personal best indoor di 16.16 realizzato settimana scorsa a Marina di Carrara. Nel weekend il pesista biancorosso sarà impegnato nuovamente sul litorale toscano. Con lui anche una folta delegazione biancorossa sui 50 metri, composta da Dario Fornaca e dai giovani Enrico Mereto, Matteo Lippi, Matteo Lippi, Alessandro Morettini, Lorenzo Reggioni tra gli Allievi e da Gabriele Fereidouni i Junior.

Sabato esordio nel triplo per Chiara Smeraldo, Azzurrina in forza al Cus Genova. L'atleta biancorossa gareggerà a Miramas, in Francia, suo debutto stagionale indoor nella disciplina. Impegno fuori regione anche per Gabriele Avagnina, impegnato ai Campionati Regionali Indoor Open di Parma nel salto in alto. Il sanremese, anch'egli Azzurrino, è reduce dal buon debutto indoor di settimana scorsa a Modena con la misura di 2.01.

Tennis

Sabato alle ore 14 il Cus Genova Tennis disputerà la finale di Coppa Bonici in trasferta contro il Tc Albaro. La squadra biancorossa, reduce dalla vittoria in semifinale contro il Tc Pietra Ligure, è composta da Costa, Paiardi e Rebaudi. La formula prevede i due singolari e, nel caso di parità, il doppio decisivo. Questa sarà l’ultima sfida dell’avventura della sezione tennistica cussina nelle coppe autunnali dopo la vittoria in Coppa Corradi e i quarti di finale conquistati in Coppa Raffo.