Cus Genova, doppio impegno nel volley

Sfida al vertice in Serie C Unica tra Cus Genova Basket e Cus Torino Basket. Doppio impegno per il Cus Volley: prima maschile in trasferta contro il Volleyball Savona in Serie C, prima femminile in trasferta contro il Paladonbosco Pallavolo in Serie D. Triplo impegno nelle coppe autunnali per il Cus Tennis. Esordio in Serie B Indoor per il Cus Hockey nel primo concentramento a Pistoia.

Basket

Seconda trasferta consecutiva per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Sfida di vertice nel Girone B per gli universitari di coach Pansolin, reduci dalla prima sconfitta in campionato nella stracittadina contro il My Basket Genova, preceduta da otto vittorie consecutive. Impegno sabato alle 20:45 contro il Cus Torino Basket al Palacus del capoluogo piemontese, penultima del girone d'andata, con i biancorossi reduci dal record di 8-1 e i torinesi dal record di 8-0.

Pallavolo

Doppio impegno per il Cus Genova Volley. La prima squadra maschile, diretta da Fabrizio 'Billy' Schembri, prima in classifica in Serie C, affronterà domenica alle 18 il Volleyball Savona nel suo Palavolley. Sfida insidiosa, con i savonesi al quinto posto e distanti solamente due lunghezze. Per quanto riguarda la prima squadra femminile, diretta di Tiziano Caponi e reduce da due vittorie consecutive nel Girone B di Serie D, l'avversaria di giornata sarà il Paladonbosco Pallavolo, sabato alle 20:30 in trasferta. Universitarie ottave in classifica, avversarie al decimo posto.

Tennis

Continuano gli impegni per il Cus Genova Tennis nelle coppe autunnali. Nella giornata di sabato in casa alle 14 il team di Coppa Corradi, composto da Masé, Damiani, Papalia e Carazza affronterà l'La Tennis in semifinale. Domenica mattina al Cus, invece, doppia sfida di Coppa Raffo e Coppa Bonici. Per quanto riguarda la prima il team composto da Polverosi, Ginocchio, Grisolia, Fielding e Paolillo sfiderà il Ct La Fattoria di Sestri Levante alle 9. Mentre alle 10 va in scena la terza giornata del girone di Coppa Bonici contro il Park Tennis Genova per il team di Costa, Paiardi, Rebaudi e Bonaiti.

Hockey

Al via il campionato di Serie B Indoor per il Cus Genova Hockey. Ragazzi di mister Ferrero al debutto nel concentramento in scena a Pistoia. Impegno domenica alle 10 contro l'Hc Pistoia e alle 15 contro il Genova Hockey 1980.