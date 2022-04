Cus Genova, nel basket inizia la seconda fase del campionato

Molti impegni per i colori biancorossi anche nel primo fine settimana di aprile. Cus Rugby impegnato in Serie A contro il Rugby Milano. Scontro diretto per il Cus Volley in Serie B contro Sant'Anna Tomcar. Prima sfida della seconda fase di Serie C Silver per il Cus Basket.

Rugby

Sfida casalinga per il Cus Rugby nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A. Allo Stadio Carlini-Bollesan gli uomini di Sandri e Bernardini affronteranno il Rugby Milano, compagine che attualmente si trova al quarto posto, venti punti sopra gli Universitari. Qui risultati e classifica.

Pallavolo

Sabato 2 aprile alle 18 al Palacus va in scena uno scontro diretto del campionato nazionale di Serie B per il Cus Volley. A Genova arriva Sant'Anna Tomcar, compagine che si trova a stretto contatto con i Biancorossi nel Girone A. Louza e compagni cercheranno di strappare una vittoria davanti al loro pubblico. Qui risultati e classifica. Per quanto riguarda la femminile, impegnata in Serie D, importante vittoria per 3-0 in trasferta contro la Serteco. Un successo che permette alle Biancorosse di riprendere la marcia nel Girone B, attualmente con un bottino di tre vittorie e tre sconfitte. Qui risultati e classifica.

Pallacanestro

Comincia ufficialmente la seconda fase di Serie C Silver per il Cus Basket. Ragazzi di Coach Pansolin impegnati nel Girone A contro il Basket Pegli alle 20.45 al Palacus. Una sfida insidiosa che costituisce già un potenziale scontro diretto per l'accesso alle semifinali del massimo campionato regionale. Qui risultati e classifica.