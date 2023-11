Cus Genova, scontro al vertice nel basket e gli altri impegni del weekend

Sfida casalinga per il Cus Rugby allo Stadio Carlini-Bollesan contro il Rugby Cernusco. Scontro diretto in Serie C Unica per il Cus Basket contro Don Bosco Crocetta. Doppio impegno casalingo per il Cus Volley: maschile contro l’Imperia Volley in Serie C e femminile contro l’Audax Quinto in Serie D. Weekend di coppe autunnali per le squadre del Cus Tennis.

Rugby

Voglia di riscatto per la prima squadra maschile del Cus Genova Rugby, impegnata domenica alle 14.30 allo stadio Carlini-Bollesan nel Girone 1 di Serie B. Dopo la sconfitta nel derby contro il Rugby Savona gli Universitari sono desiderosi di rifarsi contro il Rugby Cernusco, nona della classe a sei punti di distanza dal Cus, quinto a quota 15 punti. La sfida sarà trasmessa in diretta sul Canale Youtube del Cus Genova in accordo con La Mia Liguria di Regione Liguria. Ferma, invece, la Serie A per la prima squadra femminile di Domenica Grassotti.

Basket

Ottava di campionato per il Cus Genova Basket in Serie C Unica. Dopo sette vittorie su sette incontri è tempo di scontro diretto per gli Universitari. Al Palacus, sabato alle 18, si presenta infatti Don Bosco Crocetta, compagine tra le favorite nel campionato alla vigilia. Biancorossi che si presentano allo scontro diretto forti del primo posto nel Girone B, prima volta per una genovese in un campionato interregionale dai tempi dell’Effe 2000. La sfida sarà trasmessa in diretta sul Canale Youtube del Cus Genova con il supporto da Asef, Partner Gold della Polisportiva Universitaria.

Pallavolo

Doppia sfida casalinga per le due prime squadre del Cus Genova in Serie C e Serie D, rispettivamente maschile e femminile. Da un lato i ragazzi di Fabrizio Schembri, impegnati sabato alle 21:00 contro l’Imperia Volley. Due vittorie su due fin qui per Capitan Archetti e compagni, ottenute contro Sabazia Savona e Colombo Volley, con i Rivieraschi reduci invece da due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato. Impegno casalingo anche per le ragazze di Tiziano Caponi, domenica alle 20:30. Biancorosse, giovanissime anagraficamente, ancora in fase di rodaggio ma desiderose di conquistare i primi punti nel Girone B di Serie D contro l’Audax Quinto dopo le quattro sconfitte nelle prime giornate di campionato.

Atletica

Nella giornata di domenica grande appuntamento con la corsa campestre nel Parco di Venaria, a Torino, dove è in programma il Cross Internazionale "La Mandria", prova di selezione per i prossimi Europei. Pietro Calcagno, Andrea Ballarino, Giacomo Caccavari, Federico Lagomarsino e Andrea Fibrini al via nella gara Juniores, Pietro Calcagno, pronti a misurarsi con Azzurri e campioni italiani.

Tennis

Un altro weekend di coppe autunnali per il Cus Genova Tennis. Seconda giornata di Coppa Bonici domenica mattina alle 10 per il team del CUS Genova. La squadra biancorossa, composta da Costa, Paiardi, Rebaudi e Bonaiti, affronterà sui campi della sede di Via Monte Zovetto lo Sporting Pegli 2. A caccia del primo posto nel girone, invece, le due compagini cussine impegnate in Coppa Corradi e Coppa Raffo, entrambe reduci da un cammino esclusivamente vittorioso fin qui. In Coppa Corradi il team composto da Masé, Damiani, Papalia e Carazza affronterà sabato alle 14 il CT Follo sui campi casalinghi della sede. Infine la squadra di Coppa Raffo, composta da Polverosi, Ginocchio, Grisolia, Fielding e Paolillo, sarà impegnata domenica alle 10:00 in trasferta contro l’Andrea Doria Tennis.