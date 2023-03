Cus Genova: ultima di stagione regolare nel basket, scontro diretto per i ragazzi del volley

Trasferta contro il Rugby Milano in Serie A per il Cus Rugby. Ragazzi del Cus Volley attesi dalla sfida contro la Pallavolo Alba in Serie B, ultima di campionato in Serie D per le ragazze contro la Normac Vgp. Big match di Serie C Silver per il Cus Basket contro la Pallacanestro Sestri.

Rugby

Trasferta nel weekend per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Biancorossi di Snook e Bernardini impegnati domenica 19 marzo alle 14.30 al campo Curioni contro il Rugby Milano, sesta della classe nel Girone 1. Universitari a caccia di punti essenziali per la lotta salvezza, mentre i milanesi sono alla ricerca di punti utili per agganciare Biella Rugby e i 'cugini' del Cus Milano in classifica.

Volley

Scontro diretto sabato alle 18 al Palacus per la prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo attesi dalla sfida contro la Pallavolo Alba, settima a sei punti dagli Universitari ottavi. L'obiettivo dei biancorossi è quello di avvicinare gli albesi e di mantenere almeno intatta la distanza rispetto al Novi Pallavolo, undicesimo e primo tra le squadre in zona retrocessione. Ultima di campionato invece per le ragazze di Riccardo Serra, impegnate in Serie D sabato alle 21 alla palestra Gramsci. Le biancorosse saranno avversarie della Normac Vgp, staccata di un punto proprio settimana scorsa grazie alla vittoria contro l'Avis Casarza Ligure. Universitarie attualmente seste nel Girone B.

Basket

Big match nonché ultima di stagione regolare per il Cus Basket. Ragazzi di coach Pansolin avversari della capolista Pallacanestro Sestri alla Tea Benedetti di Sestri Ponente. Riposando l'ultimo turno e messo in cassaforte almeno il terzo posto matematico, i biancorossi sono a caccia dei due punti per tentare l'assalto al secondo posto ai danni di Tigullio. Dal canto loro, però, i Seagulls vantano una sola sconfitta fin qui in campionato, subita proprio dagli Universitari. Fischio d'inizio domenica alle 18.30.

Tennis

In programma domenica le finali dei campionati universitari di tennis presso la sede di via Monte Zovetto: ultimo atto femminile tra la cussina Sofia Da Molo e Giulia Rainero, maschile tra Niccolò Ferrari e il cussino Federico Rebaudi. Per quanto riguarda la Serie D1 maschile, invece, la formazione biancorossa composta da La Pira, Bonaiti, Ginocchio, Polverosi, Fielding, Poletti e Paolillo sfiderà domenica il Park Tennis Club in trasferta dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Tc Arenzano per rinuncia.