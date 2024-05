Cus Genova, nel weekend riflettori puntati su hockey e tennis

Prima squadra maschile del Cus Tennis impegnata contro il Ct Villa Carpena in Serie B, mentre le due squadre femminili ai Playout e Playoff di Serie C. Penultima di campionato per il Cus Hockey in Serie B Prato.

Tennis

Triplo impegno tennistico per il Cus Genova domenica. In primis la seconda sfida stagionale del Girone 3 del campionato nazionale di Serie B2, che vedrà i biancorossi affrontare in casa il Ct Villa Carpena con l'obiettivo di 'vendicare' la sconfitta di due settimane fa all'esordio. Doppio impegno anche per la Serie C. Se la Squadra "A" affronterà domenica pomeriggio il Tc Genova in semifinale, la Squadra "B" se la vedrà

Hockey

Penultima del Girone C di Serie B Prato per il Cus Genova Hockey. Ragazzi di Franco Ferrero attesi dalla sfida casalinga contro l'Hc Pistoia al Campo Arnaldi, in programma domenica alle 13. Quinto posto nel girone attualmente per i biancorossi, reduci da una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte.