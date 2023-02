Cus Genova, gli impegni dei biancorossi nel weekend

Sfida casalinga per il Cus Rugby in Serie A contro il Rugby Parabiago. Ragazzi del Cus Volley impegnati in casa in Serie B contro l’Alto Canavese Volley. Sfida esterna per il Cus Basket in Serie C Silver contro il My Basket Genova. Smeraldo e Musso impegnati Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona per quanto riguarda l’atletica leggera.

Rugby

Sfida ostica questo weekend per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Gli uomini di Snook e Bernardini sono infatti attesi dalla sfida dello Stadio Carlini-Bollesan contro il Rugby Parabiago, domenica 19 febbraio alle 15:30. Avversari primi della classe a 46 punti, con dieci vittorie nelle dodici partite disputate. Cussini invece fermi al decimo posto, due punti sopra il Recco. Sfida anche per le Biancorosse, impegnate da “tutorate” con i Lions Tortona. Sfida casalinga al Campo Gaggio per le tortonesi, attese dalla sfida di domenica alle 14:30 contro l’Amatori & Union Rugby Milano, ultima della classe nel Girone 1.

Volley

Torna tra le mura amiche la prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo saranno impegnati al Palacus alle 18 contro l’Alto Canavese Volley, attuale seconda della classe nel Girone A. Biancorossi a caccia di punti importanti per mantenersi lontani dalla “zona calda”, distante attualmente due lunghezze. La sfida sarà trasmessa in diretta sulla Pagina Facebook della Polisportiva, in collaborazione con il partner Asef.

Basket

Voglia di riscatto in casa Cus Basket. Dopo la sconfitta patita in extremis in Serie C Silver contro il Basket Pegli, durante lo scorso weekend, i Biancorossi sono attesi dalla sfida in trasferta contro il My Basket Genova domenica alle 18 al PalaFigoi. Universitari ancora terzi ma agganciati al Tigullio Sport Team, avversario della capolista Sestri. Biancoblù quarti, a caccia di punti per avvicinare il Cus e per mantenere la posizione in classifica.

Atletica leggera

Due partecipazioni di qualità, sabato e domenica, ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona: trattasi di Chiara Smeraldo e Giordano Musso. Smeraldo, debellati finalmente diversi problemi fisici, prende parte a lungo e triplo. Il lungo, nobilitato dalla presenza di Larissa Iapichino, potrà garantire motivazioni e voglia di miglioramento per la ragazza di Arma di Taggia. In gara nel peso Giordano Musso, sempre costante su certe misure, che anche quest’anno accede alla prestigiosa rassegna tricolore.