Cus Genova: nel weekend in campo le squadre di rugby, volley e tennis

Cus Rugby avversario del Biella Rugby in Serie A. Ragazzi del Cus Volley impegnati in trasferta contro Npsg La Spezia in Serie B, ragazze in casa contro la Normac Vgp in Serie D. Ultima di Coppa 2.7 e quarti di finale di Coppa Raffo contro il Ct Spezia invece per il Cus Tennis.

Rugby

A caccia di punti il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Uomini di Francesco Bernardini reduci dalla sconfitta in extremis contro i “cugini” del Recco durante lo scorso weekend, attualmente a una lunghezza di distanza. Avversaria di giornata sarà il Biella Rugby, domenica alle 14:30 presso lo Stadio Carlini-Bollesan, con i biellesi settimi a 13 punti di distanza. La sfida sarà trasmessa in diretta in collaborazione con ASEF sulla pagina Facebook del CUS Genova.

Volley

Ultima dell’anno solare per entrambe le prime squadre del Cus Volley nel weekend. Ragazzi di Guido Costigliolo, impegnati in uno dei derby liguri del Girone A del campionato nazionale di Serie B. Biancorossi ospiti della Npsg La Spezia sabato alle 18:00 al PalaSpezia. Scontro diretto con gli spezzini, ottavi a quattro punti di distanza dagli Universitari, noni della classe. Ultimo impegno dell’anno anche per le ragazze di Riccardo Serra nel Girone B di Serie D. Biancorosse sbloccatesi in campionato e reduci da due vittorie consecutive contro Pro Recco e Avis Casarza Ligure e impegnate domenica in casa alle 20:00 contro la Normac Vgp, sesta in classifica a una lunghezza di distanza dal settimo posto, occupato dalle Biancorosse.

Tennis

Doppia sfida nel weekend per il Cus Tennis. La squadra di Coppa 2.7 sarà impegnata contro il Tc Finale nell’ultima sfida del girone domenica mattina presso i campi di casa di via Monte Zovetto. Comincia invece la fase a eliminazione diretta in Coppa Raffo, con il team biancorosso impegnato sempre domenica mattina ma in trasferta contro il Ct Spezia.