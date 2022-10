Cus Genova: nel weekend in campo basket, rugby e volley

Impegno esterno per la prima squadra maschile del Cus Rugby contro il Parabiago in Serie A, esordio per le ragazze biancorosse con i Lions Tortona in Serie A. Esordio casalingo per i ragazzi del Cus Volley in Serie B contro l'Acqui ed esordio stagionale per le ragazze in Serie D. Sfida esterna per il Cus Basket in Serie C Silver contro l'Auxilium.

RUGBY. Trasferta ad alto tasso di difficoltà nel campionato nazionale di Serie A per il Cus Rugby nel weekend. Nella giornata di domenica, precisamente alle 15:30, gli uomini di Sandri e Bernardini andranno a far visita al Rugby Parabiago, attualmente secondo della classe con 9 punti in classifica. Universitari reduci da due sconfitte nelle prime due giornate, patite contro il Rugby Parma in casa e contro il Cus Milano in trasferta. Le ragazze biancorosse, aggregate da tutorate ai Lions Tortona, esordiranno nel campionato nazionale di Serie A questa domenica alle 15:30 contro I Centurioni, compagine che ha raccolto l'eredità del Rugby Rovato.

VOLLEY. Esordio casalingo contro l'Acqui nel campionato nazionale di Serie B per la prima squadra maschile del Cus Volley, domenica alle 18 al Palacus. Gli uomini di Guido Costigliolo hanno l'obiettivo di riscattare la sconfitta subita lo scorso weekend nel torinese contro Sant'Anna TomCar con una buona prestazione, per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico. Esordio anche per la prima squadra femminile, con le giovanissime ragazze di Riccardo Serra impegnate domenica alle 20 al Palacus contro Volleyscrivia nel Girone B di Serie D.

BASKET. Impegno esterno per il Cus Basket di Coach Pansolin. Universitari a caccia della terza vittoria consecutiva nell'insidiosa sfida di via Allende, in cui affronteranno l'Auxilium Basket di Coach Pezzi. Biancoblù reduci da una vittoria e una sconfitta fin qui in campionato avendo affrontato rispettivamente Virtus Genova e Pallacanestro Sestri.