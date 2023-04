Cus Genova, nel basket iniziano i playoff

Ragazzi del Cus Volley impegnati contro il Volley Parella Torino in Serie B, ragazze contro l'Albisola Pallavolo in Serie D. Cominciano i Playoff di Serie C Silver per il Cus Basket, avversario della Pallacanestro Vado in gara-1 dei quarti di finale. Quattro sfide di Serie C e Serie D1 per le prime squadre del Cus Tennis. Prima giornata di Serie B per il Cus Hockey contro l'Hc Genova. Andrea Ballarino sarà al via della gara Mezz'ora Allievi a Villa Gentile per quanto riguarda l'atletica biancorossa.

Volley

Sfida importante per la prima squadra maschile del Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo avversari sabato alle 21 del Volley Parella Torino, giovane compagine che si trova attualmente al quarto posto. Biancorossi decimi a una lunghezza di distanza dal Chieri '76, undicesimo e prima compagine in zona retrocessione. Seconda sfida del Girone Classificazione invece per le ragazze della Serie D. Biancorosse di Riccardo Serra impegnate domenica alle 15 contro l'Albisola Pallavolo al Palacus.

Basket

Cominciano ufficialmente i Playoff di Serie C Silver per il Cus Basket. Biancorossi di coach Pansolin classificatisi al terzo posto in Regular Season e quindi avversari ai quarti di finale della sesta classificata, ovvero la Pallacanestro Vado. Sfida insidiosa contro una compagine giovane con un roster composto da giovani atleti impegnati nei campionati d'eccellenza in Piemonte. Appuntamento per gara-1 al Palacus alle 18.45 di sabato. La sfida sarà trasmessa live sulla Pagina Facebook ufficiale della Polisportiva grazie al supporto di Asef, Partner del Cus Genova.

Tennis

Weekend ricco di sfide per il Cus Tennis, sia per le tre prime squadre in Serie C, sia per la prima squadra in Serie D1. Squadra maschile di C impegnata nella delicata sfida di domenica mattina contro La Fattoria Sestri Levante nella terza giornata di campionato. Alle 14.30 di domenica la Squadra A femminile di C se la vedrà alle 14.30 in sede contro il Break Point Savona, mentre la Squadra B sarà impegnata sempre domenica pomeriggio ma in trasferta contro il Tc Finale a Finale Ligure. Infine, alle 9 di domenica mattina presso la sede di via Monte Zovetto i ragazzi della Serie D1 affronteranno Tc Masone.

Hockey

Dopo settimane di attesa comincia il campionato di Serie B maschile del Cus Hockey. Primo impegno per i ragazzi di Franco Ferrero, inseriti nel Girone C2, domenica alle 9 nel nuovissimo Campo Arnaldi contro l'Hc Genova.

Atletica

Nella giornata di sabato Andrea Ballarino, allievo allenato da Franco Giacobbe, sarà al via della gara Mezz'ora Allievi, classica di apertura, sulla pista di Villa Gentile.