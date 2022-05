Cus Genova: nel basket in via ai playoff, campionati societari a Villa Gentile

Cus Basket ospite del Next Step Rapallo in gara-1 di semifinale Playoff di Serie C Silver. Cus Tennis maschile impegnato in casa ai quarti di Serie C contro lo Sporting Pinamare Andora. Campionati Societari di Atletica Leggera nel weekend per le squadre maschile e femminile del Cus Genova presso Villa Gentile.

Pallacanestro

Nel weekend cominciano i tanto attesi Playoff di Serie C Silver. Primo impegno di semifinale in trasferta per il CUS Basket, avversario del Next Step Rapallo presso il PalaCarrino di Chiavari domenica alle 18:00. Da un lato i Biancorossi si sono qualificati ai Playoff grazie al secondo posto nel Girone A, subito dietro alla capolista Tigullio. Dall’altro i rapallesi sono invece reduci da una lotta serrata per il primo posto nel Girone B, ottenuto ai danni di Cogoleto. Qui risultati e classifica.

Tennis

Nella giornata di domenica mattina il team maschile del Cus Tennis sarà impegnato nei quarti di finale di Serie C. Dopo aver superato il Toirano lo scorso weekend, Metti e compagni affronteranno presso i campi della sede di via Monte Zovetto i tennisti dello Sporting Pinamare Andora, capace di eliminare il Vado Ligure nel turno precedente. In palio un pass per la semifinale, ricordando che entrambe le finaliste di Serie C accederanno al tabellone della fase nazionale. Dunque, la semifinale costituisce una sorta di spareggio per l’accesso alla fase successiva.

Atletica

Importante appuntamento su pista quello del prossimo fine settimana. Il Cus inizia, infatti, la scalata verso piazzamenti di valore nelle graduatorie nazionali di team maschili e femminili con la prima fase dei Campionati Societari sul tartan di Genova a Villa Gentile nelle giornate di sabato e domenica. Davide Costa, martellista di valore europeo, può essere definito il leader del team uomini che può contare anche sul pesista Giordano Musso, sullo specialista dei 110 hs Riccardo Berrino, sulla buona forma del velocista Dario Fornaca e sulla gioventù dello junior Emanuele Ferrari, che gareggia sui 3000 siepi.

Il team femminile, dato importante, potrà contare sui punteggi individuali, valevoli fino alla metà di luglio, della semifinalista olimpica Luminosa Bogliolo. Il regolamento, infatti, consente che l’atleta indossi virtualmente la casacca biancorossa, invece di quella delle Fiamme Oro, in alcune competizioni. La squadra è un mix di giovani speranze e di campionesse consolidate. L’Azzurra di prove multiple Eleonora Ferrero gareggia nel lungo e nel peso. Nell’alto compete Martina Campani, mentre Ilaria Marasso cerca un piazzamento di prestigio e punti nel martello. Nello sprint il Cus si affida alla vivacità di Aurora Vescio, Elisa Lugli, Emma Barnieri. Nel mezzofondo, infine, Federica Baldini cerca crono importanti.