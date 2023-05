Cus Genova, finale a un passo per i ragazzi del basket

Andata dei Playout per il Cus Volley contro il Sant'Anna in Serie B. Gara-2 di semifinale Playout per il Cus Basket in Serie C Silver. Tempo di Campionati Societari Allievi di atletica leggera a Boissano. Derby ai quarti di finale di Serie C femminile per le due formazioni del Cus Tennis.

Volley

Tempo di Playout per i ragazzi del Cus Volley. Chiuso il Girone A al decimo posto, i ragazzi di Guido Costigliolo affronteranno il Sant'Anna in un doppio confronto la cui sfida d'andata è prevista domenica alle 18 al Palaburgo di San Mauro Torinese. Importante partire con il piede giusto per affrontare la decisiva gara di ritorno al Palacus.

Basket

Tempo di gara-2 per il Cus Basket in Serie C Silver. Biancorossi attesi dalla sfida casalinga di sabato alle 21 contro il Tigullio Sport Team. In gara-1 la vittoria è andata proprio ai ragazzi di coach Pansolin e un'eventuale vittoria varrebbe il pass per la finale di Serie C Silver.

Atletica

Dopo gli Assoluti Societari è il turno dei Campionati Societari Allievi di atletica su pista in programma a Boissano, nel savonese. Cussini che schierano le formazioni maschile e femminili, entrambe con l'obiettivo di ben figurare. Sui 3000 maschili al via Giacomo Caccavari, mentre in campo femminile ci saranno Giulia Aiello (100), Emma Barnieri (200 e 100 hs), Beatrice Massa Parodi (asta) e Eleonora Lintas (martello).

Tennis

Al via i quarti di finale del tabellone di Serie C femminile. Derby in casa Cus Tennis, con la Squadra "A" e la Squadra "B" che si affronteranno domenica alle 14.30 presso la sede di via Monte Zovetto. Impegno anche per i ragazzi della Serie D1, avversari del Top Tennis domenica in casa alle 9.