Cus Genova, weekend ricco di impegni per i biancorossi

Doppio impegno per il Cus Rugby: prima maschile in Serie B contro il Lecco, prima femminile in Serie A contro il Cus Milano. Prima casalinga del 2024 per il Cus Basket contro il San Mauro Basket in Serie C Unica. Doppia sfida per il Cus Volley: maschile in Serie C nel big match contro l'Admo, femminile in trasferta contro il Lunezia in Serie D. Prime uscite indoor per Smeraldo e Avagnina, al via anche la stagione delle campestri con i Campionati Societari Regionali a Imperia. Semifinale di Coppa Bonici per il Cus Tennis contro il Tc Pietra Ligure.

Rugby

Impegnate entrambe le prime squadre del Cus Genova Rugby nel weekend. Grande voglia di riscatto per i ragazzi di Simon Jones, impegnati nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie B e desiderosi di rifarsi della sconfitta prenatalizia nel derby contro il Recco. Allo Stadio Carlini-Bollesan gli Universitari affronteranno domenica alle 14:30 il Rugby Lecco, seconda della classe a quota 42 punti, 22 in più rispetto ai Biancorossi. Voglia di stupide in casa femminile, nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A. Trasferta al Bicocca Stadium per le ragazze di Domenico Grassotti, in cui saranno attese domenica alle 12 dal Cus Milano Rugby, quarta in classifica a tre lunghezze di distanza. Nell’ultimo turno le Universitarie hanno ottenuto la prima vittoria in campionato superando l’Union Rugby Milano per 5-0 grazie alla meta di Siria Anfosso.

Basket

Grande voglia di riscatto in casa Cus Genova Basket in Serie C Unica. Nel Girone B è arrivata infatti la seconda sconfitta in campionato contro l’Arona Basket, nel primo turno del 2024. Una sconfitta che ha fatto scivolare al secondo posto i ragazzi di coach Pansolin, campioni d’inverno. Avversario di giornata sarà il San Mauro Basket sabato alle 18, compagine attualmente settima a quota 10 punti, 12 in meno dei Cussini.

Pallavolo

Doppia sfida per il Cus Genova Volley nel weekend. Big match per la prima squadra maschile, impegnata al Palacus contro l’Admo Lavagna sabato alle 21. Sfida d’alta classifica quella tra gli Universitari di Fabrizio "Billy" Schembri e i Levantini, distanti un solo punto in classifica in Serie C, rispettivamente a 17 e a 16 punti, con Albisola Pallavolo e Volley Finale in scia a quota 15. La sfida sarà trasmessa in diretta sul Canale YouTube ufficiale del Cus Genova. Per quanto riguarda la squadra femminile, allenata da Tiziano Caponi e impegnata nel Girone B di Serie D, è prevista la trasferta a Sarzana contro Lunezia Volley domenica alle 19:30. Universitarie none in classifica a quota 4 punti, sarzanesi quinte a quota 12 lunghezze in classifica.

Atletica

Prime uscite indoor per due Azzurrini del Cus Genova Atletica. Chiara Smeraldo gareggia oggi nel lungo nel Meeting di Nizza. Domenica è invece la volta di Gabriele Avagnina, impegnato nell’alto a Modena. Sempre domenica comincia ufficialmente la stagione delle campestri in Liguria con la prima prova dei Campionati Societari Regionali a Imperia. Pietro Calcagno, Federico Lagomarsino e Stefano Braccini al via nella prova Promesse e Seniores maschile di 10 km. Andrea Ballarino impegnato nella 8 km Juniores, mentre Chiara Pilone prenderà parte alla 4 km Allieve, così come Giacomo Caccavari, Diego Duregato e Andrea Bossi nella 5 km Allievi. Infine, Francesco Ricci, Enrico Tiby e Matteo Stegagnini si misureranno nella 3 km Cadetti, così come Ginevra Icochea, Pamela Lemba e Bianca Ottonello nella 2 km Cadette.

Tennis

Ancora coppe autunnali per il Cus Genova Tennis. Domenica in programma la semifinale di Coppa Bonici per il team biancorosso composto da Costa, Paiardi, Rebaudi e Bonaiti. Avversario di giornata, in trasferta, sarà il TC Pietra Ligure, con in palio un pass per la finalissima. Universitari giunti al penultimo atto grazie al successo per 2-0 contro lo Sporting Genova, campione in carica.