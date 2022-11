Cus Genova, 'big match' per i ragazzi del basket

Scontro diretto casalingo per il CUS Rugby in Serie A contro il Rugby Milano, mentre le Biancorosse saranno impegnate con i Lyons Tortona in trasferta contro l’Amatori&Union Milano in Serie A. Derby di Serie B contro la Colombo Volley per la prima squadra maschile del CUS Volley, sfida contro la Scuola di Pallavolo Carasco per la prima femminile. Semifinale di Coppa Corradi per il CUS Tennis contro la Taggese nel weekend.

RUGBY. Alla ricerca della prima vittoria nel campionato nazionale di Serie A il CUS Rugby di Francesco Bernardini, impegnato nella delicata sfida salvezza dello Stadio Carlini-Bollesan contro il Rugby Milano domenica alle 14:30. Tornano in campo nel campionato nazionale di Serie A anche le Biancorosse, impegnate da tutorate con i Lyons Tortona, avversarie dell’Amatori&Union Milano nello scontro diretto del Campo Crespi.

VOLLEY. Tempo di derby per la prima squadra maschile del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Ragazzi di Guido Costigliolo impegnati infatti sabato al PalaCUS contro la Colombo Volley nella stracittadina genovese del Girone A. Ospiti attualmente noni a quattro punti di distanza dagli Universitari, attualmente tredicesimi. A caccia della prima vittoria la nostra prima squadra femminile, guidata da Riccardo Serra e avversaria della Scuola di Pallavolo Carasco domenica alle 20:00 al PalaCUS nel Girone B di Serie D.

BASKET. Gli Universitari, reduci da sei vittoria in altrettante sfide, affronteranno in trasferta il big match contro il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello. Palla a due domenica alle 18:00 contro una compagine, quella sammargheritese, arrivata seconda al termine della passata stagione del massimo campionato regionale di pallacanestro.

TENNIS. Lo scorso weekend è cominciata la Coppa 2.7, nella quale il CUS Tennis ha superato il Genoa Tennis School grazie alle vittorie di Paiardi contro Crippa, di Costa contro Cecchini e di Rebaudi e Tedone nel doppio contro Crippa e Cecchini. Questo weekend sarà invece di recupero.

In Coppa Corradi, competizione femminile limitata 2.8 in cui il CUS Tennis è detentore del titolo, lo scorso weekend le Universitarie hanno fatto registrare una vittoria contro il Valletta Cambiaso 3-0 con conseguente vittoria del girone: sabato, dunque, semifinale in casa contro la Taggese. Team biancorosso composto da Masé, Damiani e Papalia.

Infine, in Coppa Raffo, coppa limitata 3.2, il CUS Tennis ha superato Manesseno per 3-0, Baiardo per 2-1 e Bogliasco per 2-1 domenica scorsa. Tre vittorie su tre per ora con prossimo impegno contro il Playtennis Pieve in casa.