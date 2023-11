Cus Genova, weekend importante per i biancorossi

Derby ligure in Serie B contro il Savona Rugby per la prima squadra maschile del Cus Rugby. Sfida fuori casa contro lo Sporting Club Borgomanero per il Cus Basket in Serie C Unica. Doppio impegno per il Cus Volley: prima maschile avversaria della Colombo Volley in Serie C, prima femminile della Scola Pallavolo Carasco in Serie D.

Rugby

Ritorna in campo la prima squadra maschile del Cus Genova Rugby. Ragazzi di Simon Jones e Andrew Robb impegnati in trasferta alla Fontanassa nel derby ligure di Serie B contro il Savona Rugby, in programma domenica alle 14.30. Cinque punti di differenza per le due squadre nel Girone 1, con i genovesi al terzo posto a 14 punti e i savonesi al settimo a 9 punti. Ferma, invece, la Serie A per la prima squadra femminile di Domenica Grassotti.

Basket

Settima di Serie C Unica in programma sabato per il Cus Genova Basket. Ragazzi di coach Pansolin, attuale capolista del Girone B, a caccia della settima vittoria in campionato contro lo Sporting Club Borgomanero alle 21 al Palacadorna del comune nel novarese. Universitari in cima alla classifica insieme al Cus Torino, piemontesi al decimo posto.

Pallavolo

Doppia sfida in programma domenica per il Cus Genova Volley. Da un lato la prima squadra maschile, impegnata in Serie C, avversaria domenica alle 18 nel campo di piazza Odicini contro la Colombo Volley. Ragazzi di Fabrizio Schembri reduci dal weekend di riposo, successivo al brillante esordio contro Sabazia Savona. La prima squadra femminile, invece, in cerca di riscatto domenica alle 18 al Palacus contro la Scuola di Pallavolo Carasco. Giovani ragazze di Tiziano Caponi reduci da tre sconfitte nelle tre precedenti sfide del Girone B di Serie D e dunque a caccia del primo successo in campionato.

Atletica

Nella giornata di sabato si disputa a Villa Gentile il Memorial Bifulco. Spazio a una gara di martello dove lanceranno il campione italiano cadetti Tommaso Mondello e l'allieva Eleonora Lintas, al vertice della categoria stagionale in Italia. Non mancheranno rappresentanti delle categorie giovanili biancorosse nelle gare di corsa.