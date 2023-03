Cus Genova, gli impegni del weekend

Davide Costa impegnato in Portogallo per la Coppa Europa di lanci invernali. Campionati Nazionali Individuali e Societari di Cross a Gubbio per il Cus atletica. Ragazzi del Cus Volley attesi dal derby di Serie B contro la Colombo Genova, ragazze dalla sfida di Serie D contro l'Avis Casarza Ligure. Sfida di Serie C Silver contro la Virtus Genova per il Cus Basket.

Atletica

Davide Costa avrà l'onore di vestire la maglia azzurra in occasione della Coppa Europa di lanci invernali in programma sabato e domenica a Leiria, in Portogallo. Un contesto internazionale prestigioso, dove l'allievo martellista di Valter Superina gareggerà nella categoria U23.

Sabato e domenica a Gubbio, nel perugino, si svolgeranno invece i Campionati Nazionali Individuali e Societari di Cross, dove saranno impegnati i giovani cussini. Fra gli Juniores gareggerà Pietro Calcagno, fresco campione ligure. Fra gli Allievi Andrea Ballarino, mentre fra i Cadetti Andrea Bossi. Nella staffetta 4x1 giro in gara Pietro Calcagno, Federico Lagomarsino, Andrea Ballarino e Giacomo Caccavaro.

Volley

Tempo di derby in casa Cus Volley per quanto riguarda la prima squadra maschile, impegnata nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi di Guido Costigliolo ospiti della Colombo Genova nella stracittadina di Serie B al PalaDiamante di Rivarolo, sabato alle 18. Cus Genova decimo a un punto dalla zona retrocessione, Colombini dodicesimi a un solo punto di distanza dai Biancorossi. Sfida casalinga invece per le ragazze di Riccardo Serra, impegnate nel Girone B di Serie D. Universitarie attese dalla sfida del Palacus contro l'Avis Casarza Ligure domenica alle 20. Biancorosse al settimo posto a due lunghezze dal sesto, con le casarzesi invece attualmente al nono posto a 12 punti di distanza.

Basket

Ritorna fra le mura amiche il Cus Basket in Serie C Silver. Una sconfitta contro la Pallacanestro Vado e una vittoria nel recupero contro il Cogoleto Basket negli ultimi giorni, con i Biancorossi attualmente al secondo posto con il turno di riposo previsto nell'ultima giornata di Stagione Regolare. Sfida al Palacus sabato alle 18.45 per gli Universitari, avversari della Virtus Genova di coach Caorsi, vincente all'andata contro i Biancorossi.