Cus Genova, weekend tra atletica e golf

Tanti cussini impegnati ai Campionati Italiani Promesse su pista a Firenze tra sabato e domenica. Gara del Campionato Sociale della Cus Golf Academy ad Arenzano presso il Golf Club della Pineta.

Atletica

Diversi cussini sono iscritti ai Campionati Italiani Promesse su pista (Under 23) in programma a Firenze sabato e domenica. Interessante la gara di Chiara Smeraldo, che gareggia nel lungo nella prima uscita del 2022. Davide Costa è in pole position nel martello, mentre nei 110 hs gareggia Riccardo Berrino. Gli altri iscritti sono Dario Fornaca (400), Francesca Guastalli (100 hs e 400 hs), e Sofia Intili (giavellotto).

Golf

Domenica presso il Golf Club della Pineta di Arenzano è in programma una gara del Campionato Sociale della Cus Golf Academy. La gara è una singola stableford a tre categorie, con premi previsti per 1° lordo, 1° e 2° netto di ogni categoria, 1° lady, 1° senior e 1° Cus Genova. Inoltre, sono previsti premi speciali come “Hole in one” e “Nearest to the pin” maschile e femminile.