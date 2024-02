Cus Genova: dall'atletica al rugby, gli impegni del weekend

Doppia sfida per il Cus Rugby: femminile in Serie A contro Rugby San Mauro, maschile in Serie B contro il Rugby Varese. Cus Basket impegnato in casa contro il Borgomanero Sporting Club in Serie C Unica. Doppio incontro per il Cus Volley: in trasferta la maschile in Serie C contro Sabazia Savona, fuori casa anche la femminile contro la Pallavolo Carasco in Serie D. Seconda prova del Campionato Regionale Lanci Lunghi a Villa Gentile e seconda prova del Campionato Regionale Societario di Cross per il Cus Genova Atletica.

Rugby

Doppio impegno per il Cus Genova Rugby nel weekend. Da un la prima squadra femminile, allenate da Domenico Grassotti, pronte a sfidare allo Stadio Carlini-Bollesan domenicail Rugby San Mauro nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A. Biancorosse reduci da tre risultati utili nelle ultime quattro partite, situate al quinto posto a 12 punti dalle sammauresi. Impegno in trasferta, invece, per la prima squadra maschile, avversaria del Rugby Varese in trasferta domenica alle 14:30 allo Stadio Levi. Universitari a caccia di punti importanti contro i varesini, ultimi della classe nel Girone 1 del campionato nazionale Serie B.

Basket

Torna tra le mura casalinga il Cus Genova Basket, impegnato nel Girone B di Serie C Unica contro il Borgomanero Sporting Club. La compagine di coach Pansolin, dopo un gennaio difficile, è tornata alla vittoria nell’ultimo turno contro Fulgor Omegna e sabato alle 18:45 cercherà di strappare il secondo referto rosa consecutivo contro i piemontesi, ultimi della classe con record di 3-14.

Pallavolo

Due impegni anche per le due prime squadre del Cus Genova Volley. Sfida in trasferta per la prima maschile, guidata da Fabrizio 'Billy' Schembri, in programma domenica alle 20.30 al Palazucchi contro Sabazia Savona. Universitari in testa a cinque punti dalla seconda in Serie C, mentre i savonesi si trovano al settimo posto a quota dieci punti. Per quanto riguarda la prima femminile, diretta da Tiziano Caponi, le giovani Universitarie saranno avversarie sabato in trasferta della Pallavolo Carasco, terza della classe nel Girone B a quota 23 punti, a differenza delle Biancorosse, situate al decimo posto.

Atletica

Sabato in programma la seconda prova del Campionato Regionale Lanci Lunghi a Villa Gentile. Grandi ambizioni da parte della delegazione biancorossa, composta da Giordano Musso nel peso Seniores, Ilaria Marasso nel martello Promesse, Eleonora Lintas nel martello Juniores, Tommaso Mondello nel peso e martello Allievi (con l'attrezzo da 6 kg) e Sofia Intili nel giavellotto Seniores.

Nella giornata di domenica grande appuntamento anche per il cross, in questo caso a San Colombano Certenoli, comune nel genovese in cui è in programma la seconda prova del Campionato Regionale Societario della specialità, con in palio anche i titoli liguri individuali. Nella gara maschile Seniores e Promesse, con tracciato da 10 km, tra i Biancorossi saranno impegnati Pietro Calcagno, Federico Lagomarsino, Stefano Braccini e Federico Saporiti. Per quanto riguarda la categoria maschile Juniores, sul tracciato di 8 km, sarà della sfida Andrea Ballarino, mentre nella gara maschile Cadetti, su 3 km, saranno impegnati Francesco Ricci, Matteo Stegagnini ed Enrico Tiby. Parlando della categoria femminile Allieve, sui 4 km, sarà Chiara Pilone a gareggiare, mentre tra le Cadette, sui 2 km, saranno della gara Alice Gregoli, Ginevra Icochea e Beatrici Cagliani. Infine, per quanto riguarda le Ragazze, sui 1.500 m, le Biancorosse in gara saranno Arianna Bevilacqua, Anita Pirello, Valentina Faga, Francesca Rebaudi, Margherita Magli.